Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ

Юридическое объединение «Могильницкий и партнеры», которое теперь оказывает правовую помощь Юрию Голику, имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов «русского мира»

Юридическое объединение «Могильницкий и партнеры», которое теперь оказывает правовую помощь Юрию Голику, имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов «русского мира»

Еще не успели читатели RegioNews подробно ознакомиться с большим редакционным материалом под названием "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством", который вышел на нашем сайте 18 ноября, а в тот же день на электронный адрес редакции пришло письмо от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры" Ольги Францевой с требованием "опровергнуть недостоверную информацию". Что ж, именно такая реакция отдельных героев журналистских расследований случается в современных украинских реалиях довольно часто. И обычно воспринимается обществом и медийным сообществом как откровенное давление чиновников с "оскорбленной честью и достоинством" на соответствующие СМИ и одновременно как своеобразный "знак качества" профессиональной работы журналистов.

Правда, адвокат Францева, которая требует "опровержения путем удаления" (это, мягко говоря, спорное требование разберем ниже), не представляет интересы ни одного из указанных в заголовке лиц – ни бывшего министра финансов Игоря Уманского, ни действующего главу Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко, ни действующего руководителя Минрегиона Алексея Чернышева. Ее клиент – упоминаемый в статье бывший советник экс-премьера Алексея Гончарука и председателя "Укравтодора" Александра Кубракова Юрий Голик, чей нынешний статус координатора Национальной программы "Большое строительство" адвокат Францева, кстати, также оспаривает.

И это притом что Голик сам ежедневно постит у себя на странице в Facebook конкретные эпизоды реализации программы "Большое строительство", выступая ее фактическим хроникером и абсолютно не стесняясь размещать собственные фото во время открытия того или иного дорожного объекта. Да и все ведущие СМИ знают его именно как координатора "Большого строительства" и никак иначе.

То есть юрист пытается спорить с очевидным и к тому же вводит в правовой лексикон новые и революционные по содержанию подходы, требуя "опровергнуть недостоверную информацию путем ее удаления с веб-сайта".

Ведь всем, кто имеет хотя бы малейшее отношение к медийной сфере, хорошо известно, что от СМИ требуют или опровержения информации, или удаления отдельного ее контента. Следовательно, похоже, что у г-жи Францевой банально еще не хватает опытности в такого рода делах, но, видимо, давит другой опыт десятилетней давности, когда основным видом ее деятельности была розничная торговля с лотков и на рынках в Горловке Донецкой области.

Но вернемся к конкретике претензий. Вот, собственно, те четыре пункта, которые, по мнению адвоката, "порочат честь, достоинство и деловую репутацию Голика Юрия Юрьевича":

Итак, во всех четырех пунктах фактически речь идет об оценочных суждениях. Поэтому придется напомнить обыденную как для большинства профессиональных юристов истину - термин "оценочные суждения" определен статьей 30 Закона Украины "Об информации", согласно которой оценочными суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, не содержащие фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как такие, которые содержат фактические данные, в частности, учитывая характер использования языково-стилистических средств (например, употребление гипербол, аллегории, сатиры). И, что самое главное - оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. Эта норма более чем четко выписана в законе.

Впрочем, это – лишь "цветочки". А "ягодки" в том, что адвокат Голика сама черным по белому называет своего клиента "преступником". Приведем прямую цитату из ее письма: "У читателя создается четкое впечатление в том, что Голик Ю.Ю. является преступником, который получает неправомерную выгоду от неустановленных лиц". А дальше – вообще непонятная ссылка на конкретное решение ЕСПЧ 2007 года.

Со своей стороны четко отметим: мы ни разу в своей статье не брали на себя роль ни правоохранителей, ни суда. Напомним лишь последний может признавать кого-либо преступником. Анализируя перипетии нашумевшего на всю Украину скандала с публичными обвинениями Уманского фактически в адрес других высокопоставленных лиц, что является, само собой, общественно важной информацией, в редакционном материале RegioNews было указано следующее: "И хотя в ОП опровергают обвинения Уманского, информация о том, что "картель" может заносить процент от тендеров людям, которые отвечают за "Большое строительство", требует проверки правоохранителей и антикоррупционеров". А вот за чьи-то впечатления, что кто-то преступник, даже если они возникли у адвоката одного из героев нашего журналистского расследования, мы ответственности уж точно не несем.

Впрочем, у нас, как, наверное, и у многих наших читателей, возникает логичный вопрос: а что это вообще за адвокатское объединение "Могильницкий и партнеры", которое не гнушается осуществлением такого неприкрытого давления на медиа? Признаемся, результат соответствующих поисков ошеломил всю редакцию – оказывается, что те, кто теперь оказывают правовую помощь Юрию Голику, имеют в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира".

Вот лишь самые примечательные пункты из этого портфолио:

- представительство интересов Сергея Аксенова, Натальи Поклонской и Владимира Константинова в деле о государственной измене;

- адвокация интересов Виктора Януковича в делах конфискации его имущества;

- защита интересов Владимира Горбенко - капитана рыболовецкого судна "Норд" из Керчи, на котором после аннексии Крыма в 2014 году подняли российский флаг (судно задержали у берегов Запорожской области в 2018 году за нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории, капитану Горбенко объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", позже сообщили о еще одном подозрении – "незаконное занятие рыбным промыслом"; после того, как за Горбенко внесли залог, он скрылся, а впоследствии нашелся в Крыму);

- обжалование действий Петра Порошенко в проведении переговоров с представителями Вселенского патриархата с целью предоставления Украине Томоса.

Ну а краткая биография управляющего партнера этого адвокатского объединения Максима Могильницкого вообще говорит сама за себя. В 1999 году он окончил экономико-правовой факультет Донецкого национального университета по специальности "правоведение". С 1997-го - следователь прокуратуры города Енакиево, помощник прокурора города Торез, прокурор управления общего надзора прокуратуры Донецкой области. С 2007-го по 2010-й год работал судьей Донецкого окружного административного суда, с 2010-го - заместитель начальника отдела управления надзора за органами внутренних дел Генпрокуратуры, заместитель прокурора Киева. А уже в 2014 году стал заниматься адвокатской практикой, выступая учредителем и руководителем АО "Могильницкий и партнеры".

К тому же, Могильницкий постоянно выступает спикером в чувствительных для России темах, транслируя свое мнение на всевозможных площадках. Вот три ключевых примера:

- утверждал, что решение Минюста отменить право УПЦ МП пользоваться Почаевской лаврой, является незаконным;

- написал петицию с призывом к Владимиру Зеленскому вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно выполнения рекомендаций Венецианской комиссии об устранении языковой дискриминации. Согласно тексту петиции, лица, которые общаются на русском языке, "подвергаются дискриминации в сферах образования, науки, СМИ";

- высказывал мнение о том, что поскольку убийства "Небесной сотни" произошли в результате подавления восстания, то, по законам Евросоюза, такое мероприятие полностью оправдано.

Поэтому даже этот неполный перечень из послужного "русскомирского" списка адвокатской конторы, которую нанял для "защиты чести, достоинства и деловой репутации" Юрий Голик, откровенно портит по крайней мере его, Голика, репутацию. Но он, похоже, мыслит совсем другими категориями, воспринимая как врага не страну-агрессора и ее прихвостней, а украинскую прессу.