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10 ноября 2026, 13:13

Отравления по заказу РФ: 23 погибших военных, самой молодой исполнительнице было 14 лет

10 ноября 2026, 13:13
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители расследуют 21 уголовное производство по фактам отравления 23 украинских военнослужащих по заказу российских спецслужб

Об этом говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на запрос "Следствия.Инфо", передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в 13 случаях для отравления военных использовали метадон. Российские спецслужбы вербовали исполнителей через мессенджеры, в частности, Telegram, сайты знакомств и другие социальные сети.

Среди причастных к преступлениям установили семерых несовершеннолетних девушек. В общем полиция расследует 21 уголовное производство по фактам отравления украинских военных.

В четырех производствах прокуроры уже утвердили обвинительные акты и передали дело в суд. В настоящее время идет их рассмотрение. Еще одно производство было передано по подследственности другому правоохранительному органу. В других делах продолжаются досудебные расследования, следственные действия и экспертизы.

Как российские кураторы привлекали несовершеннолетних

Полковник Национальной полиции Андрей Бондаренко рассказал о схеме вербовки детей на примере 14-летней девушки из Ровно.

По его словам, российский куратор попросил школьницу сделать макияж и прислать несколько селфи, чтобы она выглядела старше своего возраста. В дальнейшем фотографии использовались для переписки с украинским военнослужащим от имени девушки.

После этого несовершеннолетняя встретилась с военным. Во время встречи она находилась на видеосвязи с куратором. Когда мужчине стало плохо, девушка не вызвала скорую помощь, а, по словам полицейского, пыталась его задушить.

Бондаренко подчеркнул, что в организации таких преступлений причастна группа людей. Правоохранители устанавливают всех участников схемы, в том числе занимавшихся вербовкой, поиском исполнителей, жертв и доставкой метадона.

Правоохранители предупреждают, что предложения романтических встреч с цветами и шампанским могут являться частью ловушки, организованной российскими кураторами.

Как известно, летом в СБУ заявили об активизации попыток российских спецслужб ликвидировать украинских военных из-за "медовых ловушек". По данным ведомства, с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток.

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