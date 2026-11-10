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10 ноября 2026, 13:00

Переплатили за электроэнергию почти 4 миллиона: в Житомирской области будут судить руководителя КП

10 ноября 2026, 13:00
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области будут судить 49-летнего руководителя коммунального предприятия. Из-за его действия был нанесен ущерб более чем на 3,6 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2022 году новоназначенный в то время руководитель коммунального предприятия подписал ряд дополнительных соглашений, что привело к безосновательному увеличению цены на электроэнергию для общества с ограниченной ответственностью.

В результате цену электроэнергии увеличили более чем на 15%. Благодаря ему поставщик получил сверхприбыль за счет бюджетных средств. Ущерб оценивается более чем в 3 миллиона 660 тысяч гривен.

"Согласно действующему законодательству за такое деяние предусмотрено от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - говорят в полиции.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.

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коммунальное предприятие электроэнергия полиция Житомирская область
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