Переплатили за электроэнергию почти 4 миллиона: в Житомирской области будут судить руководителя КП

Фото: Нацполиция

В Житомирской области будут судить 49-летнего руководителя коммунального предприятия. Из-за его действия был нанесен ущерб более чем на 3,6 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2022 году новоназначенный в то время руководитель коммунального предприятия подписал ряд дополнительных соглашений, что привело к безосновательному увеличению цены на электроэнергию для общества с ограниченной ответственностью.

В результате цену электроэнергии увеличили более чем на 15%. Благодаря ему поставщик получил сверхприбыль за счет бюджетных средств. Ущерб оценивается более чем в 3 миллиона 660 тысяч гривен.

"Согласно действующему законодательству за такое деяние предусмотрено от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - говорят в полиции.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.