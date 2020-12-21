"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала

Не комментируют медведчуковские поставки российского битума, грозящие грандиозным скандалом всеукраинского масштаба, ни глава Офиса президента Андрей Ермак, ни его зам Кирилл Тимошенко, ни даже руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков. За всех отдувается лишь добровольный мегапиарщик «Большого строительства» Юрий Голик, пытающийся, правда, просто запутать днепропетровские следы

Не комментируют медведчуковские поставки российского битума, грозящие грандиозным скандалом всеукраинского масштаба, ни глава Офиса президента Андрей Ермак, ни его зам Кирилл Тимошенко, ни даже руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков. За всех отдувается лишь добровольный мегапиарщик «Большого строительства» Юрий Голик, пытающийся, правда, просто запутать днепропетровские следы

Первые железнодорожные цистерны "из России с любовью", наполненные битумом Новошахтинского НПЗ для нужд украинского дорожного строительства, уже прибыли из Ростовской области в Украину, а именно: на Днепропетровщину. Об этом сообщило глобальное ценовое агентство Argus. Как такое вообще возможно на седьмом году российской военной агрессии против Украины – вопрос еще тот, ведь завезенный в середине декабря 2020 года на станцию "Днепр-Грузовой" битум является, по сути, кровавым. И закатан он будет весьма благополучно в асфальт в рамках украинской национальной программы "Большое строительство", реализацией которой так гордится президент Владимир Зеленский. Теперь же свою толику гордости от этого получит и его российский коллега и тезка Путин, который, собственно, и открыл настежь двери для такого битумного бизнеса своему куму Виктору Медведчуку, а украинская власть тому абсолютно не перечила.

Молчание – знак согласия

Причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука на особо патронируемой Зеленским национальной программе словно воды в рот набрали. Не комментируют случившееся, а это грозит грандиозным скандалом всеукраинского масштаба, ни глава Офиса президента Андрей Ермак, ни его зам Кирилл Тимошенко, ни даже руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков. За всех отдувается лишь добровольный мегапиарщик "Большого строительства" Юрий Голик, пытающийся, правда, просто запутать следы, погрузившись в дебри давно ему знакомой Днепропетровщины.

Тут стоит вкратце напомнить, а кто, собственно, сейчас наиболее причастен к реализации данной президентской программы в родном для Зеленского регионе. Мы уже подробно писали о том, что одной из тайных задач недавней реинкарнации в кресле главы Днепропетровской ОГА ценного порошенковского кадра Валентина Резниченко является продолжение теми же темпами осваивать гигантский бюджет "Большого строительства", но уже не в интересах кармана олигарха Игоря Коломойского и его присных. Причем этому особенно должен способствовать очень плодотворный опыт предыдущего сотрудничества Резниченко с тем же Голиком. Ведь когда во времена президентства Петра Порошенко новый-старый руководитель Днепропетровщины был на том же посту, у него советником работал именно Голик – сейчас особо приближенный к замглавы ОП Тимошенко, который на Банковой отвечает как раз за региональную политику.

В целом, схема нынешнего продвижения Резниченко в знакомое ему кресло выглядела, похоже, следующим образом: Голик "сосватал" своего бывшего босса шефу нынешнему, то бишь Тимошенко, тот – непосредственному руководителю Ермаку, а глава ОП – уже персонально Зеленскому. И такая успешно проведенная работа с кадрами, а также открывшиеся перспективы по "освоению средств" напрочь лишили трио Голик-Тимошенко-Ермак всяческой осторожности в теме, кто в днепропетровском доме реально хозяин.

Откровения Голика

17 декабря вместо регулярных сводок об успехах в дорожном строительстве Голик разместил у себя на Facebook большой пост с критикой недавно уволенного главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко (его, к слову, связывают с Коломойским). Раздражение Голика вызвал всего лишь один момент с прощальной пресс-конференцией отставника: Бондаренко заявил, что передает область в хорошем состоянии с выполнением всех запланированных программ своему преемнику на этой должности Резниченко. На что Голик сказал, как отрезал: "К трассам области, за которые отвечает "Укравтодор", ОГА времен Бондаренко не имеет вообще никакого отношения". То есть фактически устроил собственный сеанс саморазоблачения.

После чего добавил, что по имеющейся у него, Голика, статистике, Днепропетровская область находится на 18-м месте из 24-х по выполнению программы "Большое строительство" со средним процентом введенных в эксплуатацию объектов в районе 55%. До увольнения Бондаренко о подобном Голик ни разу не упоминал, да и всем доподлинно известно, что Днепропетровщина в плане объемов дорожного строительства и освоенных на него бюджетных средств находится в числе лидеров в стране, а то и на первом месте.

"Даже минимальный набор в виде 5 школ, 5 садиков, 5 стадионов, с которым по итогам года уже справляются все области страны, в Днепропетровской ОГА под "руководством" Бондаренко осилить не смогли. К счастью, нынешней команде в ОГА точно понятно, как все быстро привести в нормальное состояние и вернуть область в лидеры", - резюмировал Голик, которого с недавних пор стали величать в прессе не иначе, как государственного менеджера. Одним словом, при его старом шефе Резниченко все с "Большим строительством" на Днепропетровщине будет в полном ажуре. И в помощь ему с этим - даже Медведчук, удачно провернувший свою операцию "Кровавый битум" с "пилотным проектом" именно в этой ключевой для страны области.

Новый "бизнес на крови"

Когда в мае 2020-го на сайте вышеупомянутого агентства Argus появилась короткая новость о том, что расположенное в Ростовской области ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" приступило к производству дорожного битума после трехлетнего перерыва, данное событие объяснялось оживленным интересом к продукту на юге России. Ранее этот НПЗ, официально принадлежащий жене Медведчука Оксане, был также известен снабжением нефтепродуктами оккупированных Россией районов украинского Донбасса. Таким образом, еще одной версией возрождения в Новошахтинске битумного производства являлась некая активизация стройбатов дислоцированных в ОРДЛО двух армейских корпусов российской оккупационной армии для последующей эскалации напряжения на донбасском фронте. Возможно, этот мотив также имеет место, но он – отнюдь не единственный.

Дело в том, что после нашумевшей октябрьской аудиенции Медведчука у своего кума Путина, на которой один из лидеров ОПЗЖ выпрашивал для Украины не только российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", но и снятия некоторых российских санкций, из-за которых якобы "тысячи украинцев остались без работы", хозяин Кремля отреагировал очень оперативно. И уже вечером 12 октября правительство РФ своим постановлением позволило экспорт в Украину смазочных масел и битума по специальным разрешениям российского Минэкономразвития.

В частности, речь шла о битуме нефтяном, прочих остатках от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также о смесях битумных на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол. Кстати говоря, именно такая номенклатура снятой с санкций продукции нынче присутствует в предложении Новошахтинского НПЗ. Иначе говоря, Медведчук получил "с той стороны" полный зеленый свет для своего битумного бизнеса.

А что же официальный Киев? Как свидетельствует первое прибытие на Днепропетровщину из российской железнодорожной станции "Несветай" (Ростовская область), обслуживающей Новошахтинский НПЗ, 252 тонн российского битума в цистернах, на такое бизнес-сотрудничество с Медведчуком кураторы "Большого строительства" смотрят, к сожалению, весьма благосклонно. И тут необходимость реализации президентской программы "Большое строительство", требующей битума в огромных количествах, совершенно не является каким-то оправданием.

Ведь есть же альтернативные источники поставок данного материала, тем более что до сих пор как-то удавалось обходиться и без медведчуковской помощи. Возможно, поставляемый ранее в страну и производимый здесь битум был даже несколько дороже, что являлось хорошим поводом отдельно приструнить некоторых зарвавшихся товарищей, к примеру, того же Коломойского. Но точно не такой ценой, смахивающей на откровенное предательство и "бизнес на крови".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. А в статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений.