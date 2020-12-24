"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом

Пиар на «Большом строительстве» в этом году зашкаливал, но привел к противоположному результату – только к падению рейтинга президента Владимира Зеленского. А вот ответственные за программу – замглавы ОП Кирилл Тимошенко и «государственный менеджер» Юрий Голик - пока никаких последствий этого не ощутили

Пиар на «Большом строительстве» в этом году зашкаливал, но привел к противоположному результату – только к падению рейтинга президента Владимира Зеленского. А вот ответственные за программу – замглавы ОП Кирилл Тимошенко и «государственный менеджер» Юрий Голик - пока никаких последствий этого не ощутили

Кроме пандемии COVID-19 и прочих несчастий, 2020 год принес Украине еще и сложный парадокс. С одной стороны, соцопросы показывают, что почти 90% опрошенных украинцев горячо поддерживают инвестиции государства в инфраструктуру. С другой стороны, проект "Большое строительство" дорог как форма инвестиций государства в инфраструктуру не просто "не взлетел", но закончился провалом для команды власти. По мнению многих политических аналитиков, "дорожная" тема стала одной из многих причин, которые "просадили" рейтинг "Слуги народа" на местных выборах 2020 года.

Хотя, казалось бы, результат должен получиться ровно наоборот. Ведь за рекордную сумму инвестиций в 70,6 млрд гривен из госбюджета (здесь вместе - смета на "Укравтодор" и смета на местные дороги) должны были бы обновить и рекордную протяженность трасс в 6500 километров.

В то время, как, например, в 2018 году предшественники за 29 млрд гривен бюджетных затрат провели разве что средний ремонт 950 км трасс. При этом "с нарушениями" была потрачена на дороги каждая вторая бюджетная гривна, утверждали в Госаудитслужбе.

Почему же и "Большое строительство" дорог в 2020 году стало провальным? Здесь можно выделить две общие причины. Планирование проекта было проведено неудовлетворительно, и это привело к коррупционным злоупотреблениям. Но вместо того, чтобы честно признать свои провалы, глава "Укравтодора" Александр Кубраков и "государственный менеджер" Юрий Голик (так его именуют в Черкасской ОГА), который помогает замглавы ОП Кириллу Тимошенко (люди, которые выполняли "операционное руководство" проектом) начали изображать "успешность" реально провальных "кейсов" по отдельным трассам или прочего рода объектам. Наши источники говорят, что они даже несколько корректируют цифры для президента.

Как самый яркий пример – "картель фаворитов" "Большого строительства" дорог, о котором, в частности, упоминал в своих скандальных постах Игорь Уманский, экс-советник главы ОП Андрея Ермака. На такой тезис Кубраков пытался контраргументировать тем, что, дескать, экономия на "дорожных" торгах для государства составила минимум 7%, а, значит, и нет никакого "дорожного картеля". Но ведь COST Ukraine, независимая и равноудаленная экспертная структура, таки утверждает, что "картель фаворитов" на "дорожных" тендерах таки имеет место.

По данным мониторинга COST Ukraine, за январь-ноябрь 2020 года областные Службы автомобильных дорог провели 3135 "дорожных" закупок общей стоимостью 101,7 млрд гривен. И 61% от всей этой суммы получили всего лишь 5 компаний – "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "Онур", СП "Автострада" и ПБС (эта компания входит в орбиту Коломойского). При этом в закупках САД брали участие 96 компаний. Еще раз – меньше 10% игроков рынка получило подрядов на 60 миллиардов гривен. И это не говоря о том, что "Укравтодор" существенно вышел за рамки ограничений госбюджета-2020.

И если бы при этом тот же "Укравтодор" перевыполнил план по ремонту дорог! Но увы, ситуация ровно наоборот. На форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" в среду, 2 декабря, Кубраков заявил, что в 2020 году "Укравтодор" обновил суммарно 3926 км трасс всех видов. Примечательно, что в одном из своих блогов Кубраков в июле этого же года заявлял, что работы уже запущены по 3700+ км трасс в Украине. Таким образом получается, что с июля по декабрь этого года "Укравтодор" чуть ли не буквально "высаживал в воздух" деньги, предзначенные на обновление дорог.

Провалы и нестыковки получаются и на уровне отдельных объектов. Например, тот же Кубраков или Голик любят подчеркивать, что, дескать, в этом году наконец-то полностью обновили трассу Н-23, которая имеет печальную славу "лунного пейзажа". Но так заявлять оснований нет. И дело здесь в следующем: в этому году было объявлено четыре тендера по ремонту участков трассы Н-23 суммарной длиной 92 км, из них три имеют срок окончания работ 31 декабря 2020 года, по четвертому дедлайн – 31 декабря 2021 года. И для сравнения: общая длина трассы Н-23 – около 250 километров, посему об "полном обновлении трассы" говорить слишком рано.

Пожалуй, тот же Тимошенко или Голик не расскажут о примерах, как тендеры по объектам в Западной Украине "сливались" под фирмы из орбиты Коломойского. Хотя речь об объектах, которые использовались в пиаре "Большого строительства". Например, на сайте этого проекта есть новость от 18 сентября о завершении строительства моста через Днестр по трассе Т-09-10 "Бурштын – Калуш" в Ивано-Франковской области. Этот мост должны были достроить вообще до 31 декабря 2019 года, по условиям тендера, который разыграли 28 мая 2019-го. То есть дедлайн был провален почти на год. Примечательно, что мост этот строила фирма "ПБС" из орбиты группы "Приват", стоимость подряда была 70,5 млн гривен.

Интересный нюанс: тендер по этому же мосту САД в Ивано-Франковской области проводила 26 июля 2018-го. Тогда ожидаемая стоимость работ была 55 млн грн. Победителем тендера стал тот же "ПБС". Соглашение о выполнении работ по этой компании подписали 7 сентября 2018-го. 29 декабря 2018 года эту сделку расторгли без всякого объяснения причин. И так получается, что группа "Приват" воспользовалась политической конъюктурой, чтобы поучаствовать в "распиле бюджета" на важном для региона инфраструктурном объекте.

В "Большом строительстве" дорог оказались и свои "потемкинские деревни". Например, на сайте "Большая стройка" есть публикация от 9 октября 2020 года "В Харьковской области завершаются работы по 4 долгостроям". И в качестве "завершенного долгостроя" фигурирует трасса Т-21-01 Мерефа - Змиев. Но работы по этой трассе вряд ли будут завершены до конца этого года. Тендер по текущему среднему ремонту этой трассы провели только 16 июня 2020-го. Ожидаемая стоимость была 314 млн грн, победитель - "Славдострой" - дал цену в 250 млн грн, а соглашение о выполнении работ было подписано вообще 2 июля 2020 года.

По этой трассе должны отремонтировать еще два моста. Первый - на 12 километре трассы Т-21-01, длиной в 13 погонных метров, ожидаемая стоимость – 8,66 млн грн. Тендер провели 23 сентября 2020-го. Победитель торга - "Харкивмистдорбуд" - должен закончить работы к 31 декабря 2021 года.

Второй мост – длиной на 23 погонных метра, на 19 километре трассы Т-21-01, ожидаемая стоимость – 8,73 млн грн. По этому мосту тендер провели 14 июля 2020 года, дедлайн по работам - также 31 декабря 2021-го. То есть у пиарщиков Кубракова не было никаких реальных оснований называть трассу "Мерефа-Змиев" "завершенным долгостроем", или хотя бы "долгостроем на стадии завершения".

Голик, Тимошенко, Кубраков и их пиарщики пытаются ссылаться на якобы экспертные исследования, чтобы оправдаться – дескать, при всем "бюджетном распиле" "Большое строительство" дорог принесло свою пользу стране: ведь, мол, так удалось остановить падение ВВП Украины до 5% в 2020 году. Но, похоже, авторы подобных исследований просто проигнорировали факт, что любое "высаживание в воздух" бюджетных денег в огромных количествах всегда "на бумаге" дает позитивный эффект. Например, по оценкам "Консалтинговой группы А-95", в январе-октябре 2020 г. в Украину импортировано 678,4 тысяч тонн дорожного битума, и это более чем в два раза больше показателя января-октября прошлого года в 317,3 тысяч тонн. Конечно же, что такой "скачек" импорта в числе прочих факторов покажет "на бумаге" оживление в экономике страны. Но вопрос в эффективности потраченных бюджетных денег.

Пожалуй, разве что фактор отсутствия "политической ответственности" привел к тому, что операционные руководители "Большого строительства" - Кирилл Тимошенко или Юрий Голик – до сих пор остаются на своих постах, и по их персоналиям не сделано никаких "кадровых" выводов. Так что за провалы "Большого строительства" пока расплачивается своим рейтингом Владимир Зеленский.

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используют для нужд украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали.