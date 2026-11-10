Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей таможенники обнаружили партию незадекларированных коллекционных серебряных монет. Их пытался ввезти в Украину житель Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Человек пересекал границу на автомобиле Mercedes-Benz и выбрал для прохождения таможенного контроля "зеленый коридор".

Во время углубленного досмотра авто таможенники совместно с пограничниками обнаружили памятные монеты Королевского монетного двора Канады и монетного двора Перта в Австралии.

Среди находок были монеты из серии "Китайские мифы и драконы" и серебряная монета номиналом 25 долларов, посвященная канонизации Папы Римского Иоанна Павла II.

Ни одну из монет 62-летний мужчина не задекларировал. На него составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость нумизматической коллекции будет установлена дополнительно.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.