Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку

Скандал вокруг «Большого строительства» набирает обороты, и пока главные официальные кураторы президентской программы Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков ходят по эфирам, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рисует фантастические цифры строительства объектов в 2020 году. Только цифры не соответствуют действительности, а сомнительные тендеры и недострои режут глаз

Скандал вокруг «Большого строительства» набирает обороты, и пока главные официальные кураторы президентской программы Кирилл Тимошенко и Александр Кубраков ходят по эфирам, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рисует фантастические цифры строительства объектов в 2020 году. Только цифры не соответствуют действительности, а сомнительные тендеры и недострои режут глаз

Экс-министр финансов, бывший советник Андрея Ермака Игорь Уманский дал старт череде расследований и публичных дискуссий касательно программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Закатанные в асфальт 36 млрд. грн "ковид-фонда", дорожные схемы "Укравтодора", странные тендеры с различного рода дополнительными соглашениями на строительстве инфраструктуры – это информационный фон, окружающий "стройку". Фигурирующие в расследованиях журналистов фамилии впечатляют – глава ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко с Юрием Голиком, глава "Укравтодора" Александр Кубраков, руководитель Минрегиона, член Координационного совета "Большого строительства" Алексей Чернышов, советник Ермака Михаил Подоляк. Остроты ситуации добавила и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Так, 25 ноября Офис генерального прокурора начал проверку соблюдения законности при осуществлении строительства дорог в рамках "Большой стройки", а с учетом, что власть уже готовится к отставке генпрокурора, Венедиктовой мало что терять, и она, видимо, решила повысить ставки.

RegioNews в двух материалах - "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського и Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги - детально описывал существующие схемы в дорожной отрасли.

Однако кроме дорог важнейшей частью "Большого строительства" является социальная инфраструктура - школы, садики, амбулатории, спортивные объекты. За это направление отвечает министерство развития громад и территорий во главе с профильным министром Алексеем Чернышовым. Этот чиновник играет одну из ключевых ролей в "Большом строительстве". Он имеет прямой доступ к региональным элитам и влияние на них. Минрегион отвечает за сроки строительства в регионах, может влиять на бюджетное финансирование работ, распределение денег Государственного фонда регионального развития и должен работать с региональными чиновниками, чтобы те не игнорировали запросы центральной власти.

Согласно отчетам Минрегиона следует, что в ноябре 2020-го готовность объектов "Большого строительства" по стране составляет 92%. Школы якобы готовы на 95%, садики - на 94%, спортивная инфраструктура – на 91%.

Но если детально изучить официальный сайт "Большого строительства", не сложно увидеть там совершенно другую цифру – 64%. А многие объекты могут навсегда остаться долгостроями.

Под красивой оберткой "нарисованной" статистики, возможно, кроется непрофессионализм или откровенный саботаж "Большого строительства" Алексеем Чернышовым. Как предполагают эксперты, делает он это в интересах олигарха Игоря Коломойского, которому важно дискредитировать программу президента Владимира Зеленского, чтобы увеличить влияние на "первого".

Недострои Чернышова

Алексей Чернышов имеет тесный контакт с главами ОГА. По нашей информации, в общении с губернаторами относительно инфраструктурных объектов "Большого строительства" Чернышов часто пытается формировать повестку, влиять на выбор приоритетных объектов инфраструктуры и делать вид, что он контролирует процесс, даже не зная специфики региона. Хотя он должен лишь согласовывать все с главами ОГА.

Однако при всей видимой активности Чернышова на ниве "Большого строительства" провал работы Минрегиона по программе видно по количеству недостроев.

Например, реконструкции стадиона школ №194 и №252 в Киеве. Плановая дата завершения работ - 31 декабря 2020 года, заявленная степень готовности по работам - 44%. Общий уровень готовности объектов по городу - 64%.

Или же Житомирская область, реконструкция незавершенного строительства под детский садик в селе Чоповичи. Из госбюджета выделили 11,7 млн грн, а из местного – 1,3 млн. До 31-го декабря 2020-го должны были все завершить, но не успеют - степень готовности по работам на обьекте - 35%, а общий уровень готовности объектов по региону - 63%.

В селе Жобрин Ровенской области не успели сдать школу в срок. Должны были открыть 28 августа, профинансировали работы из госбюджета на 30 млн грн, расходы из местного бюджета - 34 тыс. гривен. Готовность объекта - 26%, общий уровень готовности объектов по региону - 76%. Идентичная ситуация в Закарпатской области, в селе Батево, где также не успели сдать школу к 28 августа – она готова только на 20% при наличии финансирования.

В городе Червоноград Львовской области 1 ноября должны были сдать спорткомплекс. На данный момент работы завершены только на 56%. А общий уровень готовности объектов по региону - 67%.

Остается лишь догадываться, откуда Алексей Чернышов берет 92% для статистики, которую от его имени кладут на стол президенту Владимиру Зеленскому.

В июне на Западной Украине был паводок. Чернышов тогда активно пиарился, рассказывал о ликвидации последствий, как власть и он в этом преуспевают. Но один конкретный пример демонстрирует, что министр лукавил. Паводок зацепил Черновицкую область, небольшое село Голошина, где вода размыла небольшой деревянный мост. На ликвидацию последствий необходимо было найти всего 650 тыс. грн в госбюджете. Минрегион искал полгода, но не нашел и на местные органы власти повлиять не мог. В итоге, деньги выделили в Черновицкой ОГА, а сельсовет в тот же день провел закупку услуг по восстановлению моста.

Игры с "допсоглашениями"

Небольшой анализ тендеров на Prozorro дает возможность увидеть наличие схем, знакомых нам по дорогам, а именно: с "дополнительными соглашениями" по строительству социальной инфраструктуры, и даже разрыва соглашений по объектам без возврата платежей в госбюджет.

Например, реконструкция Томаковской школы в Днепропетровской области. На сайте проекта "Большое строительство" по этому объекту стоимость работ указана 22 миллиона гривен, строительная готовность объекта - 58%, дедлайн по работам был 15 августа 2020-го. Первый тендер по объекту был обьявлен еще летом 2018-го, подрядчик завершить работы до 31-го декабря 2019-го не смог.

В феврале 2020 года с подрядчиком "Укреврокровля" подписали соглашение о продлении срока работ вообще до 31 декабря 2021 года. Соглашение с этим подрядчиком расторгли 16 октября 2020-го, из-за провала сроков выполнения отдельных работ. При этом, согласно соглашению, "Укреврокровля" получила по этой школе 29 млн гривен оплаты за работы.

Самое интересное в том, что департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА провел новый тендер на работы по этой школе за 50,5 млн гривен. И в этом тендере снова выиграла компания "Укреврокровля", которая ранее провалила работы. В Минрегионе на это закрыли глаза. Днепропетровскую ОГА возглавляет Александр Бондаренко, которого называют человеком Игоря Коломойского. С олигархом, напомним, связан и министр Чернышов.

Возведением "Великокопанівської лікарської амбулаторії" по "Большому строительству" в Херсонской области вообще занимается компания "Профт Буд Сістем", зарегестрированная на подставную личность. Минрегион молчит.

Новопражскую общеобразовательную школу №2 в селе Новая Прага Кировоградской области должны были сдать еще 1 сентября 2020 года. На сегодня готовность школы – 66%. Но самое интересное в этой истории то, что в ноябре 2020-го управление градостроительства Кировоградской ОГА наконец заказало услуги выполнения проектной документации по реконструкции этой школы. Ожидаемая стоимость работ – 206,3 млн гривен. Ранее никого не волновало строительство объекта без проектной документации.

А по площадке Долинской гимназии, которую включили в "Большое строительство" и должны были закончить 1 сентября 2020 года, провели аж 0% работ. 13 августа только успели провести тендер по проектированию работ и теперь можно будет искать подрядчика.

Такие истории не должны происходить с молчаливого согласия Минрегиона, особенно когда сроки строительства объектов провалены. Но странным образом министерство Чернышова закрывает на такие истории глаза и откровенно фантазирует в статистике, чтобы скрыть от президента малопривлекательные истории.

Не исключено, что не просто так. Например, не так давно СБУ в Закарпатской области задержало замглавы Закарпатского облсовета Петра Грицыка и начальника территориального управления ГАСИ Виталия Лалакулича. Они якобы хотели "обилетить" одного из региональных застройщиков за "непрепятствование" в участии в "Большом строительстве" и в 2021 году.

Выходит, что если подрядчик хочет строить условные садики и получать деньги по программе "Большое строительство", не имея проблем с тендерами, он должен отдавать куратору процент от полученных средств. Напомним, что высшим "контролером" строительства объектов социальной инфраструктуры "Большой стройки" является Минрегион.

Чем Чернышову помогает его губернаторский опыт

Еще в бытность главой КОГА, куда Алексей Чернышов попал благодаря влиянию Игоря Коломойского (после ухода на повышение в Минрегион в Киевской области продолжает трудиться "команда Чернышова"), случались разные эпизоды, связанные с ненавязчивым содействием тем или иным компаниям в победах на тендерах, для чего многие закупки срывались и назначались повторно, а также заключались договора с любопытными структурами, в том числе и из "дорожного картеля".

Например, департамент регионального развития Киевской ОГА 19 ноября 2020 года подписал с "Автомагистраль-Юг" - представителем "дорожного картеля" - "дополнительное соглашение" на проведение работ "Киевское полукольцо - Крюковщина - Боярка". Срок выполнения работ - 31 декабря 2020 года, а сумма - всего 964 000 гривен. Какой объем работ должен быть дополнительно выполнен на эту сумму - договор не указывает. Но из этого документа прямо следует, что таким образом чиновники Киевской ОГА решили просто срочно дать "освоить" практически 1 млн грн субвенции на местные дороги без малейшего понимания задач, требуемых от "Автомагистрали".

У Чернышова также помогали скандальному застройщику Максиму Микитасю. В интересах Микитася разыграли строительство дошкольного учебного заведения в Борисполе за 76,9 млн грн, входящего в "Большое строительство". Первый тендер по этому объекту управление капитального строительства Бориспольского горсовета объявило 29 ноября 2019-го.

Интересно, что ход этого тендера своими двумя жалобами пыталась заблокировать фирма "Альтис - Констракшн", которая принадлежит тестю экс-главы ДФС Насирова и которая фигурирует в скандале по реконструкции Почтовой площади в Киеве. В результате, тендер вообще отменили 3 января 2020-го.

Но в тот же день, 3 января 2020 года, по этому объекту объявили новый тендер с аналогичной суммой. Формально, аукцион состоялся 31 января 2020-го еще во время губернаторства Чернышова, и в нем был явный фаворит - ООО "Укрбуд застройка". Результаты торгов определили только 19 мая 2020 года. Точнее, сначала тендерный комитет 18 мая 2020-го принял решение отклонить тендерную заявку ООО "Укрбуд застройка". На следующий день, 19 мая, - таки принять тендерную заявку от ООО "Укрбуд застройка". Договор на работы по объекту подписали 30 мая 2020-го, когда Чернышов уже был в Минрегионе, но, еще раз напомним, что в Киевской области и по сей день работает его команда во главе с руководителем ОГА Василием Володиным.

Но и родственников Насирова у Чернышова не обидели. 29 января 2020 года, еще при непосредственном губернаторстве Чернышова, отдел образования Бучанского городского совета объявил тендер по реконструкции с достройкой школы стоимостью 153,2 млн грн за деньги госбюджета. Все тендерные заявки отменили 29 мая и объявили повторный тендер 24 июня, но и его отменили через месяц. Алексей Чернышов уже был главой Минрегиона, а школа входит в перечень объектов "Большого строительства". За день до отмены этого тендера тот же отдел образования Бучанского горсовета объявил новый тендер по этому объекту на ту же сумму 153,2 млн грн. Торги состоялись 25 августа 2020-го, и на этих торгах был только один финалист и победитель - фирма "Альтис Констракшн" тестя Насирова, которая дала цену 138,9 млн грн.

Другой пример – строительство амбулатории в пгт. Пискивка Бородянского района за 5,7 млн грн, которую строит компания Андрея Куковенко ООО "Амк Рем-Строй”, известная тем, что выигрывает тендеры в конкуренции с сомнительными компаниями и срывает сроки. Заказчиком выступает департамент регионального развития Киевской ОГА. Объект также входит в перечень "Большого строительства". ООО "Амк Рем-Строй” выиграла на торгах 28 октября. Сначала срок выполнения работ был указан 31 декабря 2019-го, но потом его сместили на год. Причем была добавлена приписка, что "Амк Рем-Строй" может завершить строительство с опозданием без штрафных санкций. "Амк Рем-Строй" уже фактически сорвала выполнение работ по детскому саду в Новых Петровцах в январе 2019 года, и тут такой подарок от ОГА и Чернышова.

Возможно, во главе Минрегиона Алексей Чернышов решил заниматься своими вопросами, не будем его за это осуждать. Но факт остается фактом, как и срыв Минрегионом программы "Большое строительство".