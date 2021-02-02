Исключение Дубинского из партии рассмотрят на ближайшем заседании "Слуги народа"

Нардеп до сих пор остается руководителем ячейки в Киевской области

Нардеп до сих пор остается руководителем ячейки в Киевской области

Фото: из открытых источников

По информации народного депутата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук, на заседании партии поднимут вопрос членства в ней исключенного из парламентской фракции, подсанкцийного Александра Дубинского.

Как передает RegioNews, об этом она заявила в эфире телепрограммы "Свобода слова".

В ближайшее время состоится собрание членов партии. Он является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться", - отметила она.

Кроме того, Верещук считает, что сейчас вопрос выхода из фракции других нардепов не актуален. "Выскажу свою субъективную позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции", - сказала она.

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа".