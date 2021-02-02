08:59  02 февраля
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
16:57  01 февраля
Глава Черкасской ОГА Скичко рассказал, будет ли сдавать депутатский мандат
08:11  02 февраля
На Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 08:41 12

Исключение Дубинского из партии рассмотрят на ближайшем заседании "Слуги народа"

02 февраля 2021, 08:41 12
Читайте також українською мовою
Нардеп до сих пор остается руководителем ячейки в Киевской области
Нардеп до сих пор остается руководителем ячейки в Киевской области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По информации народного депутата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук, на заседании партии поднимут вопрос членства в ней исключенного из парламентской фракции, подсанкцийного Александра Дубинского.

Как передает RegioNews, об этом она заявила в эфире телепрограммы "Свобода слова".

В ближайшее время состоится собрание членов партии. Он является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться", - отметила она.

Кроме того, Верещук считает, что сейчас вопрос выхода из фракции других нардепов не актуален. "Выскажу свою субъективную позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции", - сказала она.

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа".

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа".

Слуга народа санкции Александр Дубинский фракция партия скандал

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua