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06 июля 2020, 15:45 13

Мэры Чернигова, Одессы и Николаева имеют наибольшие коррупционные риски - СМИ

06 июля 2020, 15:45 13
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В рейтинге "Городские головы с высокими рисками коррупции" учитывали как прозрачность распределения бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и тому подобное).

Рейтинг составило издание OBOZREVATEL , пишет RegioNews.

Эксперты оценили местную власть, прежде всего работу глав областных центров, по десяткам критериев:

  • есть ли уголовные производства против местных чиновников;

  • публикуются ли отчеты об исполнении бюджета и распределения бюджетных средств;

  • как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO тому подобное);

  • принято ли решение о проведении допорогових торгов;

  • принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

  • допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимаются финансовые решения;

  • опубликовал ли мэр свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

  • как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертное среду;

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, например, наследство городского головы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные иски против мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. Мэр Николаева Сенкевич в 2017-м получил несколько протоколов за нарушение антикоррупционного законодательства (связано с голосованием о размере его зарплаты).

В то же время и.о. городских голов Полтавы и Луцка получили свои низкие оценки из-за проблем с прозрачностью распределения бюджетных средств и недостаточной активности в предотвращении коррупции.

В рейтинг не попали временно оккупированные Луганск и Донецк.

Пятерка лучших (наименее коррумпированных) мэров выглядит так:

Пятерка худших (с высокими рисками коррупции) городских советов:

Напомним, городские головы Харькова и ровно Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины.

рейтинг мэр коррупция Труханов Геннадий Садовой Андрей Моргунов Сергей Сенкевич Александр Надал Сергей Атрошенко Владислав Сухомлин Сергей Симчишин Александр
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