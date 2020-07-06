Мэры Чернигова, Одессы и Николаева имеют наибольшие коррупционные риски - СМИ
В рейтинге "Городские головы с высокими рисками коррупции" учитывали как прозрачность распределения бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и тому подобное).
Рейтинг составило издание OBOZREVATEL , пишет RegioNews.
Эксперты оценили местную власть, прежде всего работу глав областных центров, по десяткам критериев:
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есть ли уголовные производства против местных чиновников;
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публикуются ли отчеты об исполнении бюджета и распределения бюджетных средств;
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как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO тому подобное);
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принято ли решение о проведении допорогових торгов;
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принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;
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допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимаются финансовые решения;
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опубликовал ли мэр свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;
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как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертное среду;
Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, например, наследство городского головы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные иски против мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. Мэр Николаева Сенкевич в 2017-м получил несколько протоколов за нарушение антикоррупционного законодательства (связано с голосованием о размере его зарплаты).
В то же время и.о. городских голов Полтавы и Луцка получили свои низкие оценки из-за проблем с прозрачностью распределения бюджетных средств и недостаточной активности в предотвращении коррупции.
В рейтинг не попали временно оккупированные Луганск и Донецк.
Пятерка лучших (наименее коррумпированных) мэров выглядит так:
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Винница (Сергей Моргунов)
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Тернополь (Сергей Надал)
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ЛьвовАндрей Садовой)
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Житомир (Сергей Сухомлин)
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Хмельницкий (Александр Симчишин)
Пятерка худших (с высокими рисками коррупции) городских советов:
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Чернигов (Владислав Атрошенко)
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Одесса (Геннадий Труханов)
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НиколаевАлександр Сенкевич)
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Полтава (и.о. Александр Шамота)
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Луцк (и.о. Григорий Пустовит).
Напомним, городские головы Харькова и ровно Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины.