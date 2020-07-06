Мэры Чернигова, Одессы и Николаева имеют наибольшие коррупционные риски - СМИ

Наименее коррумпированными, по мнению экспертов, составивших рейтинг, являются мэры Винницы, Тернополя и Львова

Наименее коррумпированными, по мнению экспертов, составивших рейтинг, являются мэры Винницы, Тернополя и Львова

В рейтинге "Городские головы с высокими рисками коррупции" учитывали как прозрачность распределения бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и тому подобное).

Рейтинг составило издание OBOZREVATEL , пишет RegioNews.

Эксперты оценили местную власть, прежде всего работу глав областных центров, по десяткам критериев:

есть ли уголовные производства против местных чиновников;

публикуются ли отчеты об исполнении бюджета и распределения бюджетных средств;

как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO тому подобное);

принято ли решение о проведении допорогових торгов;

принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимаются финансовые решения;

опубликовал ли мэр свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертное среду;

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, например, наследство городского головы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные иски против мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. Мэр Николаева Сенкевич в 2017-м получил несколько протоколов за нарушение антикоррупционного законодательства (связано с голосованием о размере его зарплаты).

В то же время и.о. городских голов Полтавы и Луцка получили свои низкие оценки из-за проблем с прозрачностью распределения бюджетных средств и недостаточной активности в предотвращении коррупции.

В рейтинг не попали временно оккупированные Луганск и Донецк.

Пятерка лучших (наименее коррумпированных) мэров выглядит так:

Пятерка худших (с высокими рисками коррупции) городских советов:

Чернигов (Владислав Атрошенко)

Одесса (Геннадий Труханов)

НиколаевАлександр Сенкевич)

Полтава (и.о. Александр Шамота)

Луцк (и.о. Григорий Пустовит).

Напомним, городские головы Харькова и ровно Кернес и Хомко возглавили рейтинг самых безответственных мэров Украины.