Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС

Рейтинг действующего городского головы Андрея Садового пока что самый высокий в городе, однако имеет тенденцию к снижению

Рейтинг действующего городского головы Андрея Садового пока что самый высокий в городе, однако имеет тенденцию к снижению

Фото из открытых источников

Народный депутат от партии “Европейская солидарность” Олег Синютка вышел на второе место в списке претендентов на кресло городского головы Львова, обойдя «Свободовца» Руслана Кошулинского.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс”, проведенного во Львове в конце июня, пишет RegioNews.

Согласно исследованию, если бы выборы Львовского городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье, то за Андрея Садового (Объединение "Самопомощь”) проголосовали 35,7% избирателей. За кандидата от "Европейской Солидарности” Олега Синютку – 14,4%.

На третьем месте кандидат от ВО "Свобода” Руслан Кошулинский с результатом 14,1%. За представителя партии "Варта” Игоря Зинкевича готовы проголосовать 8,0% избирателей, а за кандидата от партии "Голос” Ярослава Рущишина – 5,3%.

При этом 23,8% опрошенных не могли определиться со своим выбором, а 3,5% заявили, что не примут участие в голосовании.

Эти результаты свидетельствуют, что Олег Синютка опередил Руслана Кошулинского, который получил второе место на последних выборах мэра Львова, а также занимал его, согласно результатам предыдущих опросов. Причем показатели Олега Синютки демонстрируют рост его популярности больше, чем на 50%, в то время, когда приверженность его конкурентов существенно снижается.

Так, в марте этого года рейтинг Андрея Садового был выше почти на 3% и составил 38,2%. Упал также рейтинг Руслана Кошулинского: с 19,1% в марте – до 14,1% в июне. В свою очередь рейтинг Олега Синютки в марте составлял 9,4%, тогда как в июне вырос до 14,4%.

Напомним, В парламентских и президентских рейтингах на Львовщине уверенно лидирует Порошенко – СОЦИС.