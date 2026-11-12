На Запорожье из-за российских атак ранены 15 человек, среди них ребенок
Пятнадцать человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
За прошедшие сутки российские войска нанесли 797 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области.
В частности:
- 18 авиаударов – по Запорожью, Балабиному, Кушугуму и другим населенным пунктам.
- 647 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронами.
- 7 обстрелов из РСЗО – по Таврическому, Орехову и Новопавловке.
- 125 артиллерийских ударов – по населенным пунктам области.
За сутки поступило 331 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, российские военные в течение дня 11 ноября более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Ранены шесть человек.
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