"Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов во все ОТГ области

В частности в новой партии планируют выдвинуть кандидата на должность городского головы Винницы

В частности в новой партии планируют выдвинуть кандидата на должность городского головы Винницы

Фото из открытых источников

В «Партии винничан» говорят, что их основная задача – привести к победе действенных и эффективных выдвиженцев, которые наведут порядок в общинах

Об этом написали активисты партии в Facebook, передает Regionews.

Партия Винничан" будет выдвигать кандидатов во все местные советы в Винницкой области. Не только в Винницкую городскую и областную рады, но и в каждую ОТГ Винницкой области. В том числе мы будем выдвигать кандидатов от нашей партии в городские головы и председатели ОТГ", - говорится в сообщении.

Задачей партии ее члены считают "не обеспечить два десятка "нужных людей" престижными депутатскими мандатами областных/городских депутатов, а обеспечить в каждой общине нашей области победу патриотов своего края, эффективных и действенных винничан, которые смогут навести порядок в своих общинах".

Партийцы пишут, что к ним уже обращаются люди из разных уголков Винницкой области, которые готовы стать координаторами "Партии Винничан" в своих районах.

На этой неделе партия официально объявит критерии формирования своей команды.

В каких местных советов в Винницкой области Партия Винничан будет выставлять кандидатов? Местные журналисты и эксперты... Опубликовано Партия Винничан Понедельник, 6 июля 2020 г.

Напомним, "Партию винничан" официально зарегистрировали в июне этого года. Официально ее руководителем является некто Ольга Коваленко, впрочем никаких публичных сведений о ней нет. Основное направление, которое активно эксплуатирует группа в соцсетях – острая критика винницкого мэра Сергея Моргунова, которого пытаются "привязать" к политика с неоднозначной репутацией – экс-министра Андрея Ревы.

Кто конкретно стоит за партийным "ноунеймом" пока неизвестно.