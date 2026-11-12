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12 ноября 2026, 07:22

Умеров подвел итоги переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

12 ноября 2026, 07:22
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Фото: Telegram/Рустем Умеров
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В ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби Украина, США и Россия достигли договоренности о большом обмене военнопленными. В настоящее время стороны работают над согласованием деталей

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно быстрее", – подчеркнул он.

По его словам, в трехстороннем формате обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления Украины. Первым шагом должны стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.

Умеров отметил, что за два дня переговоров стороны смогли напрямую изложить свои позиции, однако между ними остаются существенные разногласия. В то же время, возможности для продолжения переговорного процесса есть.

Также Умеров поблагодарил США за активное участие в организации и проведении переговоров, в частности, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за личную вовлеченность.

Особую благодарность он выразил Объединенным Арабским Эмиратам за гостеприимство и содействие встречам, а также европейским партнерам – Великобритании, Франции, Германии, Италии, представителям НАТО и Еврокомиссии – за совместную работу в Абу-Даби.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что есть возможность обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Напомним, 10-11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялись трехсторонние переговоры Украина-США-Россия.

По словам Зеленского, стороны обсудили гуманитарные вопросы, освобождение пленных и гарантии безопасности для Украины. Кроме того, в ходе переговоров подняли вопрос необходимости деэскалационных шагов.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал первую встречу "очень продуктивной". В то же время он подчеркнул, что достижение договоренностей потребует дополнительной работы и не состоится в течение ближайших 24 часов.

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