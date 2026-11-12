Звезда "Парочки следователей" призналась о проблемах со здоровьем

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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Юлия Буйновская рассказала, что после одного из проектов она узнала серьезный диагноз: диабет второго типа. По ее словам, заболевание обнаружили на фоне сильного стресса. Впоследствии ей удалось добиться ремиссии.

"Это очень драматическая роль. Это тяжелая роль. У меня после нее диабет обнаружили. Оказывается, от стресса может быть. Вот так ко мне "приток" диабет второго типа. Я его вылечила. Никто не ожидал", - говорит актриса.

По ее словам, она глубоко погружается в своих персонажей. С течением времени актриса поняла, что такая эмоциональная вовлеченность может иметь вполне реальные последствия для ее организма.

"На сахарный диабет я не была готова, скажем так. Поэтому я так сильно к здоровью сейчас придирчива. Потому что оказывается, из-за таких стрессов — а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре — мозг уже не отличает правду от вымышленного", - пояснила Юлия Буйнов.

Напомним, ранее певец MELOVIN рассказывал о своем опыте с диабетом. По его словам, уже долгое время он отказывается от алкоголя. Он отметил, что теперь его здоровье становится лучше.