Звезда "Парочки следователей" призналась о проблемах со здоровьем
Украинская актриса откровенно рассказала, какие она испытала проблемы со здоровьем. Это произошло после эмоционально сложной киноработы
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Юлия Буйновская рассказала, что после одного из проектов она узнала серьезный диагноз: диабет второго типа. По ее словам, заболевание обнаружили на фоне сильного стресса. Впоследствии ей удалось добиться ремиссии.
"Это очень драматическая роль. Это тяжелая роль. У меня после нее диабет обнаружили. Оказывается, от стресса может быть. Вот так ко мне "приток" диабет второго типа. Я его вылечила. Никто не ожидал", - говорит актриса.
По ее словам, она глубоко погружается в своих персонажей. С течением времени актриса поняла, что такая эмоциональная вовлеченность может иметь вполне реальные последствия для ее организма.
"На сахарный диабет я не была готова, скажем так. Поэтому я так сильно к здоровью сейчас придирчива. Потому что оказывается, из-за таких стрессов — а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре — мозг уже не отличает правду от вымышленного", - пояснила Юлия Буйнов.
Напомним, ранее певец MELOVIN рассказывал о своем опыте с диабетом. По его словам, уже долгое время он отказывается от алкоголя. Он отметил, что теперь его здоровье становится лучше.