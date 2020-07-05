В Нежине партия Атрошенко устроила концерт во время карантина

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пиарит свою новосозданную партию "Родной дом" не беспокоясь за жизнь и здоровье избирателей

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко пиарит свою новосозданную партию "Родной дом" не беспокоясь за жизнь и здоровье избирателей

Фото: скрин видео

Эпидемиологи говорят, что после массового гуляния без соблюдения карантинных норм, в городе возможна вспышка коронавируса.

Об этом говорится в сюжете канала ICTV, пишет RegioNews.

В Нежине Черниговской области состоялся политический концерт ради пиара новосозданной партии Владислава Атрошенко.

Во время действа не соблюдали дистанцию, большинство были без масок. Более того – люди водили хороводы и обнимались.

Местное руководство, в частности мэр Нежина Анатолий Линник, ничего опасного в таких действиях не усматривает и считает, что на таких мероприятиях заразиться намного труднее, чем при личном общении в быту.

Местная полиция говорит, что о мероприятии их сообщили заранее, но за соблюдением карантинных норм должны были следить организаторы концерта.

В конце концов полиция признала, что организаторы нарушили правила карантина и составила админпротокол. Если вину организаторов докажут в суде, им придется уплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Наш мэр Анатолий Линник вновь "прославил" Нежин на всю страну. Ждем вспышка вируса в Нежине? Поблагодарите Ліннику и его "команде" на сцене! Станислав Крапив'янский Владимир Дорохин Татьяна Бублик Виталий Кубрак Иван Коробка Светлана Алексеенко Владислав Корман Людмила Матях Татьяна Павлюченко и главный врач городской больницы Костырко. Владимир Зеленский Николай Чечеткин Виктор Ляшко Министерство внутренних дел Министерство здравоохранения'я Украины Андрей Прокопенко обратите внимание на работников областных и государственных учреждений, которые вышли на сцену с Лінником. Опубликовано Людмилой Шевченко Суббота, 4 июля 2020 г.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко обозвал идиотами нардепов от "Слуги народа".