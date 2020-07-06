Мери Чернігова, Одеси та Миколаєва мають найбільші корупційні ризики - ЗМІ

Найменш корумпованими, на думку експертів, які склали рейтинг, є мери Вінниці, Тернополя і Львова

Найменш корумпованими, на думку експертів, які склали рейтинг, є мери Вінниці, Тернополя і Львова

У рейтингу "Міські голови з найвищими ризиками корупції" враховували як прозорість розподілу бюджету, так і суб'єктивні оцінки (розслідування проти міських чиновників у ЗМІ, скарги та оцінки городян, задеклароване майно і обґрунтованість рівня життя тощо).

Рейтинг склало видання OBOZREVATEL , пише RegioNews.

Експерти оцінили місцеву владу, насамперед роботу голів обласних центрів, за десятками критеріїв:

чи є кримінальні провадження проти місцевих чиновників;

чи публікуються звіти про виконання бюджету й розподілу бюджетних коштів;

як проводяться відкриті конкурси на офіційні закупівлі (DOZORRO тощо);

чи ухвалено рішення про проведення допорогових торгів;

чи ухвалено бюджетний регламент і за якою процедурою затверджують бюджет;

чи допускають журналістів і представників громадськості на комісії, на яких ухвалюють фінансові рішення;

чи опублікував мер свою декларацію у встановлені законом терміни й наскільки його доходи відповідають рівню життя;

як роботу мерів оцінюють незалежні антикорупційні організації та експертне середовище;

Кожне місто отримало свою оцінку за кожним із критеріїв. Підозрілі доходи, наприклад, спадок міського голови Чернігова Атрошенко в розмірі 138 млн грн або кримінальні позови проти мера Одеси Труханова, також вплинули на сукупні оцінки. Мер Миколаєва Сенкевич у 2017-му отримав кілька протоколів через порушення антикорупційного законодавства (пов'язано з голосуванням про розмір його зарплати).

Водночас в.о. міських голів Полтави і Луцька отримали свої низькі оцінки через проблеми з прозорістю розподілу бюджетних коштів і недостатньої активності в запобіганні корупції.

До рейтингу не потрапили тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк.

П'ятірка найкращих (найменш корумпованих) мерів виглядає так:

П'ятірка найгірших (з найвищими ризиками корупції) міських рад:

Чернігів (Владислав Атрошенко)

Одеса (Геннадій Труханов)

Миколаїв (Олександр Сенкевич)

Полтава (в.о. Олександр Шамота)

Луцьк (в.о. Григорій Пустовіт).

Нагадаємо, міські голови Харкова і рівного Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України.