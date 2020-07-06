Мери Чернігова, Одеси та Миколаєва мають найбільші корупційні ризики - ЗМІ
У рейтингу "Міські голови з найвищими ризиками корупції" враховували як прозорість розподілу бюджету, так і суб'єктивні оцінки (розслідування проти міських чиновників у ЗМІ, скарги та оцінки городян, задеклароване майно і обґрунтованість рівня життя тощо).
Рейтинг склало видання OBOZREVATEL , пише RegioNews.
Експерти оцінили місцеву владу, насамперед роботу голів обласних центрів, за десятками критеріїв:
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чи є кримінальні провадження проти місцевих чиновників;
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чи публікуються звіти про виконання бюджету й розподілу бюджетних коштів;
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як проводяться відкриті конкурси на офіційні закупівлі (DOZORRO тощо);
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чи ухвалено рішення про проведення допорогових торгів;
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чи ухвалено бюджетний регламент і за якою процедурою затверджують бюджет;
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чи допускають журналістів і представників громадськості на комісії, на яких ухвалюють фінансові рішення;
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чи опублікував мер свою декларацію у встановлені законом терміни й наскільки його доходи відповідають рівню життя;
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як роботу мерів оцінюють незалежні антикорупційні організації та експертне середовище;
Кожне місто отримало свою оцінку за кожним із критеріїв. Підозрілі доходи, наприклад, спадок міського голови Чернігова Атрошенко в розмірі 138 млн грн або кримінальні позови проти мера Одеси Труханова, також вплинули на сукупні оцінки. Мер Миколаєва Сенкевич у 2017-му отримав кілька протоколів через порушення антикорупційного законодавства (пов'язано з голосуванням про розмір його зарплати).
Водночас в.о. міських голів Полтави і Луцька отримали свої низькі оцінки через проблеми з прозорістю розподілу бюджетних коштів і недостатньої активності в запобіганні корупції.
До рейтингу не потрапили тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк.
П'ятірка найкращих (найменш корумпованих) мерів виглядає так:
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Вінниця (Сергій Моргунов)
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Тернопіль (Сергій Надал)
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Львів (Андрій Садовий)
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Житомир (Сергій Сухомлин)
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Хмельницький (Олександр Симчишин)
П'ятірка найгірших (з найвищими ризиками корупції) міських рад:
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Чернігів (Владислав Атрошенко)
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Одеса (Геннадій Труханов)
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Миколаїв (Олександр Сенкевич)
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Полтава (в.о. Олександр Шамота)
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Луцьк (в.о. Григорій Пустовіт).
Нагадаємо, міські голови Харкова і рівного Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України.