09:49  06 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
10:32  06 липня
У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів
08:19  06 липня
Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші
UA | RU
UA | RU
06 липня 2020, 15:45 3

Мери Чернігова, Одеси та Миколаєва мають найбільші корупційні ризики - ЗМІ

06 липня 2020, 15:45 3
Читайте также на русском языке
Найменш корумпованими, на думку експертів, які склали рейтинг, є мери Вінниці, Тернополя і Львова
Найменш корумпованими, на думку експертів, які склали рейтинг, є мери Вінниці, Тернополя і Львова
Читайте также
на русском языке

У рейтингу "Міські голови з найвищими ризиками корупції" враховували як прозорість розподілу бюджету, так і суб'єктивні оцінки (розслідування проти міських чиновників у ЗМІ, скарги та оцінки городян, задеклароване майно і обґрунтованість рівня життя тощо).

Рейтинг склало видання OBOZREVATEL , пише RegioNews.

Експерти оцінили місцеву владу, насамперед роботу голів обласних центрів, за десятками критеріїв:

  • чи є кримінальні провадження проти місцевих чиновників;

  • чи публікуються звіти про виконання бюджету й розподілу бюджетних коштів;

  • як проводяться відкриті конкурси на офіційні закупівлі (DOZORRO тощо);

  • чи ухвалено рішення про проведення допорогових торгів;

  • чи ухвалено бюджетний регламент і за якою процедурою затверджують бюджет;

  • чи допускають журналістів і представників громадськості на комісії, на яких ухвалюють фінансові рішення;

  • чи опублікував мер свою декларацію у встановлені законом терміни й наскільки його доходи відповідають рівню життя;

  • як роботу мерів оцінюють незалежні антикорупційні організації та експертне середовище;

Кожне місто отримало свою оцінку за кожним із критеріїв. Підозрілі доходи, наприклад, спадок міського голови Чернігова Атрошенко в розмірі 138 млн грн або кримінальні позови проти мера Одеси Труханова, також вплинули на сукупні оцінки. Мер Миколаєва Сенкевич у 2017-му отримав кілька протоколів через порушення антикорупційного законодавства (пов'язано з голосуванням про розмір його зарплати).

Водночас в.о. міських голів Полтави і Луцька отримали свої низькі оцінки через проблеми з прозорістю розподілу бюджетних коштів і недостатньої активності в запобіганні корупції.

До рейтингу не потрапили тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк.

П'ятірка найкращих (найменш корумпованих) мерів виглядає так:

П'ятірка найгірших (з найвищими ризиками корупції) міських рад:

Нагадаємо, міські голови Харкова і рівного Кернес і Хомко очолили рейтинг найбезвідповідальніших мерів України.

рейтинг мер корупція Труханов Геннадій Садовий Андрій Моргунов Сергій Сєнкевич Олександр Надал Сергій Атрошенко Владислав Сухомлин Сергій Симчишин Олександр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області
06 липня 2020, 15:15
Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС
06 липня 2020, 14:42
У Ніжині партія Атрошенка влаштувала концерт під час карантину
05 липня 2020, 11:07
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »