Нардеп рассказал о контроле Ермака за столичным "смотрящим"

По данным депутата, глава Офиса президента Андрей Ермак передает указания через своих "бегунков"

Фото: из открытых источников

По данным депутата, глава Офиса президента Андрей Ермак передает указания через своих "бегунков"

Народный депутат Украины от партии "Слуга народ" Гео Лерос, ранее известный тем, что опубликовал так называемые "пленки Ермака", сделал очередное заявление о связи "киевской ОПГ" с Офисом президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост нардепа в Facebook.

"Как я рассказывал ранее, киевское опг уходит корнями в офис президента и Ермак свои указания передаёт смотрящему за Киевом - Комарницкому через своих бегунков. Старший по Киеву Тищенко, который со своей сестрой Юлией и её мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице", - заявил Лерос.

По данным нардепа, указания Денис Комарницкий получает через Михаила Подоляка, который является советником главы Офиса президента и является "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть, которая выходит из 383 кабинета ОПУ".

Для подтверждения связи между указанными лицами, нардеп привел данные о совместных встречах и пребыванию в одних помещениях Дениса Комарницкого, Михаила Подоляка и Николая Тищенко.

"Встречи проходят регулярно и вот уже 8 мая 2020 одновременно в бизнес центре "IQ" на Болсуновской оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий... Вы можете написать, что это просто совпадения, но не спешите с выводами, в дальнейшем вы увидите как много совпадает в жизни у людей связанных с Ермаком и теневым офисом столицы", - отмечает Гео Лерос.

По словам нардепа, он направил соответствующие запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора зама Кличка с Комарницким, а также по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента Украины.

Напомним, 20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.