Нардеп рассказал о контроле Ермака за столичным "смотрящим"
Народный депутат Украины от партии "Слуга народ" Гео Лерос, ранее известный тем, что опубликовал так называемые "пленки Ермака", сделал очередное заявление о связи "киевской ОПГ" с Офисом президента.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост нардепа в Facebook.
"Как я рассказывал ранее, киевское опг уходит корнями в офис президента и Ермак свои указания передаёт смотрящему за Киевом - Комарницкому через своих бегунков. Старший по Киеву Тищенко, который со своей сестрой Юлией и её мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице", - заявил Лерос.
По данным нардепа, указания Денис Комарницкий получает через Михаила Подоляка, который является советником главы Офиса президента и является "ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечесть, которая выходит из 383 кабинета ОПУ".
Для подтверждения связи между указанными лицами, нардеп привел данные о совместных встречах и пребыванию в одних помещениях Дениса Комарницкого, Михаила Подоляка и Николая Тищенко.
"Встречи проходят регулярно и вот уже 8 мая 2020 одновременно в бизнес центре "IQ" на Болсуновской оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий... Вы можете написать, что это просто совпадения, но не спешите с выводами, в дальнейшем вы увидите как много совпадает в жизни у людей связанных с Ермаком и теневым офисом столицы", - отмечает Гео Лерос.
По словам нардепа, он направил соответствующие запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора зама Кличка с Комарницким, а также по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента Украины.
Напомним, 20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
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