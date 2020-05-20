"Нацкорпус" провел акции по всей Украине с требованием отставки Ермака

Акция "Ермак - стоп" прошла во всех областных центрах Украины

Фото: nationalcorps

Акция "Ермак - стоп" прошла во всех областных центрах Украины

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает RegioNews.

Также аналогичная акция состоялась в Киеве возле Мариинского парка, где президент Владимир Зеленский проводил закрытую пресс-конференцию с журналистами.

Организация требует от Зеленского уволить Ермака с должности руководителя Офиса Президента в связи с тем, что ранее Ермак подписал в Минске документ о создании "консультативного совета" с ОРДЛО, по факту чего открыто уголовное производство.

Пикеты под стенами ОГА активисты объясняют тем, что главы ОГА являются прямой властной вертикалью президента, им также передали все требования.

Считаем недопустимым то, что пост главы Офиса президента Украины занимает лицо, чьи действия способствуют реализации политики государства-агрессора, и предположительно причастно к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины и коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении.

По словам активистов, Ермак подписал в Минске документ о создании "консультативного совета" с ОРДЛО, чем фактически предлагалось вести прямые переговоры с представителями оккупированных территорий, а Российская Федерация с агрессора и стороны конфликта превращается в наблюдателя.

Это соответствует нарративу государства-агрессора о "внутреннем гражданском конфликте" в Украине и противоречит нормам действующего законодательства", - убеждают представители партии.

По словам лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, есть две причины считать Ермака однозначно негативной фигурой.

Первая причина - он уже успел засветиться в коррупционном скандале с продажей государственных должностей, хоть и через своего брата. Вторая причина - как по мне, Ермак является проводником российского сценария на Донбассе. Ермак такой же агент влияния России, как и Сивохо", - сказал он.

Представители "Нацкорпуса" также пикетировали Харьковскую областную государственную администрацию. Они передали соответствующее обращение председателю Харьковской ОГА Алексею Кучеру, а также зажгли под стенами ОГА файеры и дымовые шашки.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже набрала необходимое количество голосов.

Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию .