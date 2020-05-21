Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали под Офисом президента

Они призвали руководство страны рассказать о процессе обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из РФ заключенных

Фото: LB

Они призвали руководство страны рассказать о процессе обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из РФ заключенных

В Киеве под Офисом президента родственники политзаключенных Кремля устроили акцию "Господин президент, поговорите с нами".

Об этом сообщает LB.ua, информирует RegioNews. Родственники пришли к ОПУ с портретами политзаключенных. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, поскольку любая коммуникация с ними об обмене политзаключенных прекратилась. Также государство перестало оплачивать услуги адвокатов украинских политзаключенных и перестало выделять материальную помощь для оплаты посылок с едой и лекарствами для политзаключенных. Организаторы подчеркивают, что акция стала ответом "на полное игнорирование Офисом президента запросов родных на получение информации о процессе переговоров”. Президент обещал, что обмен "всех на всех" состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - сказала жена Игоря Кияшко, приговоренного в РФ к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. К участникам пикета вышли представители Офиса президента и взяли их обращение. Справка: "Объединение родственников политзаключенных Кремля” является неполитическим общественным движением родных политзаключенных, которое борется за их освобождение в Украине и за рубежом, добивается защиты их прав и свобод, а также реабилитации и социализации после освобождения. Ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения политзаключенного гражданина Украины Сервера Мустафаева.

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