09:41  21 мая
Коронавирус в Украине: за сутки - 476 новых случаев COVID-19
09:06  21 мая
Стали известны даты проведения ВНО-2020
08:32  21 мая
ООС: на Донбассе за сутки ранили двух украинских военных
UA | RU
UA | RU
21 мая 2020, 13:51 8

Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали под Офисом президента

Читайте також
українською мовою
21 мая 2020, 13:51 8
Читайте також українською мовою
Они призвали руководство страны рассказать о процессе обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из РФ заключенных
Фото: LB
Они призвали руководство страны рассказать о процессе обмена по формуле "всех на всех" и возвращения из РФ заключенных

В Киеве под Офисом президента родственники политзаключенных Кремля устроили акцию "Господин президент, поговорите с нами".

Об этом сообщает LB.ua, информирует RegioNews.

Родственники пришли к ОПУ с портретами политзаключенных. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, поскольку любая коммуникация с ними об обмене политзаключенных прекратилась. Также государство перестало оплачивать услуги адвокатов украинских политзаключенных и перестало выделять материальную помощь для оплаты посылок с едой и лекарствами для политзаключенных.

Организаторы подчеркивают, что акция стала ответом "на полное игнорирование Офисом президента запросов родных на получение информации о процессе переговоров”.

Президент обещал, что обмен "всех на всех" состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - сказала жена Игоря Кияшко, приговоренного в РФ к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

К участникам пикета вышли представители Офиса президента и взяли их обращение.

Справка: "Объединение родственников политзаключенных Кремля” является неполитическим общественным движением родных политзаключенных, которое борется за их освобождение в Украине и за рубежом, добивается защиты их прав и свобод, а также реабилитации и социализации после освобождения.

Ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения политзаключенного гражданина Украины Сервера Мустафаева.


заключенные РФ Офис президента протест
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 мая 2020, 22:15
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Все досье »