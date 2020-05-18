Полиграф подтвердил правдивость слов фигурантов дела о "пленках Дениса Ермака"
По результатам прохождения полиграфа, стало известно, что фигуранты дела о "пленках Дениса Ермака" — Дмитрий Штанько, который вел скрытую съемку встреч брата руководителя ОП Андрея Ермака Дениса, а также Сергей Шумский, который являлся внештатным сотрудником СБУ, говорят правду о передаче денег Денису Ермаку за лоббирование назначений кандидатов на госдолжности.
Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на документ о результатах прохождения полиграфа Штанько и Шумским, передает RegioNews.
По данным издания, исследование 11 мая проводил профессиональный полиграфолог, который попросил не называть его имя публично из-за опасений за свою безопасность.
Согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что Штанько "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".
Также полиграфолог заключил, что Штанько "действительно видел процесс передачи таких денег Сергеем Шумским Денису Ермаку", а также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком о лоббировании назначений кандидатов".
В ночь с 11 на 12 мая, после того как фигуранты прошли полиграф, неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.
Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.
Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже набрала необходимое количество голосов.
Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию .
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