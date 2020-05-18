Райгосадминистрации Киева получили новых руководителей

Некоторые из них были переназначены повторно на свои должности

Фото: Офис президента

Некоторые из них были переназначены повторно на свои должности

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, председателем Голосеевской РГА был назначен Сергей Садовой, который был исполняющим обязанности председателя Голосеевского района.

Ярослав Лагута, который был исполняющим обязанности председателя Дарницкой РГА, также был назначен полноценным руководителем ведомства.

Такая же ситуация и в Деснянсьому районе, местную РГА возглавит Давид Шатиришвили. Владимир Зеленский уволил председателя Днепровской РГА Петра Онофрийчука и назначил на его место Игоря Щербака.

Также он уволил руководителя Оболонского района Александра Цибульщака и назначил главой РГА Кирилла Фесика. На должность главы Печерской РГА назначена Наталья Кондрашова, до этого руководителем района в качестве и.о. был Павел Бабий.

Виктор Смирнов был переназначен председателем Подольской РГА. Святошинским районом теперь будет руководить Сергей Павловский вместо Андрея Трамбовецкого.

Соломенский район возглавила Ирина Чечотка, до нее район возглавляла Елена Горпинченко. На должность председателя Шевченковской РГА переназначен Олег Гаряга.

Напомним, второй этап ослабления карантина в Киеве начнется 22 мая.

Ранее Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.