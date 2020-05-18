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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 17:10 34

В Киеве с 19 мая анонсировали вторую волну отключения горячей воды

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18 мая 2020, 17:10 34
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Причиной называют гидравлические испытания тепловых сетей
Фото: flickr
Причиной называют гидравлические испытания тепловых сетей

С 19 мая в рамках второй очереди гидравлических испытаний теплосетей в Киеве без горячей воды останутся дома районов Соломенка, Шулявка, Теремки, Осокорки и центра города.

Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.

Испытания продлятся до 5 июня. Горячую воду отключат в 1300 домах (10% жилых домов столицы), которые получают тепловую энергию от ТЭЦ-5.

По словам чиновников, адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, можно узнать на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики уверяют, что проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей.

Напомним, 14 мая в 2,6 тысячи домов столичных массивов Троещина, Лесной и Оболонь отключили горячую воду.


Киев карантин вода коммунальные услуги КГГА
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