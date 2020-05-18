В Киеве с 19 мая анонсировали вторую волну отключения горячей воды
С 19 мая в рамках второй очереди гидравлических испытаний теплосетей в Киеве без горячей воды останутся дома районов Соломенка, Шулявка, Теремки, Осокорки и центра города.
Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.
Испытания продлятся до 5 июня. Горячую воду отключат в 1300 домах (10% жилых домов столицы), которые получают тепловую энергию от ТЭЦ-5.
По словам чиновников, адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение, можно узнать на официальном сайте "Киевтеплоэнерго".
Коммунальщики уверяют, что проведение испытаний в межотопительный сезон является обязательным и позволяет исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей.
Напомним, 14 мая в 2,6 тысячи домов столичных массивов Троещина, Лесной и Оболонь отключили горячую воду.
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