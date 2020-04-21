Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак продолжает расставлять своих людей на должности в государственных органах, в том числе и в Киеве

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак продолжает расставлять своих людей на должности в государственных органах, в том числе и в Киеве

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, передает RegioNews.

По его словам, Ермак и еще некоторые члены фракции "Слуга народа" поделили между собой не только департаменты, но и целые районы Киева.

Для примера, вы уже знаете, что главой Святошинского района теперь работает одноклассник Коли Тищенко, главой голосеевского района Ермак поставил Сергея Садового, бывшего директора департамента Благоустройства (точнее сказать - департамента мафов в Киеве), по такому же принципу поделили и другие столичные районы/департаменты и продолжают делить их в офисе, - пишет Лерос.

По его словам, Андрей Ермак расставляет на важные должности людей, вместе с которыми ранее занимался бизнесом, а также "друзей/одноклассников своих кумовьев"

Должности или продают, как вы все видели на пленках Ермака, или ставят (кого-то - ред.) ручного, что в обоих случаях приводит к деградации государства, - пишет он.

Лерос уверяет, что на должность руководителя Печерского района Киева Андрей Ермак планирует пролоббировать Наталью Кондрашову, которая с 2013 года работала заместителем начальника торговли в Киеве.

Ну, вы поняли, базары, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрей Борисович, человек на гос должности должен уметь торговать, остальное не имеет никакого значения.

Напомню, глава офиса занимался точками на ярмарках, ларьками и прочим базарничеством, поэтому придя к власти он смело взялся за международные отношения всего государства, - добавляет Лерос.

Он подытожил, что кандидатуры на должности руководителей районов подает мэр города, а подписывают в Офисе президента.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Лероса приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже почти набрала необходимое количество голосов.