СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО

Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, работал советником заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко

Фото: скриншот видео

Денис Ермак, брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, работал советником заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко

Об этом стало известно из ответа на запрос издания "РБК-Украина", передает RegioNews.

Также известно, что Денис Ермак работал на общественных началах и был внештатным советником Литвиненко.

На эту должность его назначил Александр Турчинов 17 марта 2015 года, а уволил Александр Данилюк 15 августа 2019 года.

В сферу обязанностей брата руководителя Офиса президента входили информационно-аналитическая работа и организация и проведение мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.