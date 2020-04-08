СМИ узнали, какую должность занимал брат Ермака в СНБО
Об этом стало известно из ответа на запрос издания "РБК-Украина", передает RegioNews.
Также известно, что Денис Ермак работал на общественных началах и был внештатным советником Литвиненко.
На эту должность его назначил Александр Турчинов 17 марта 2015 года, а уволил Александр Данилюк 15 августа 2019 года.
В сферу обязанностей брата руководителя Офиса президента входили информационно-аналитическая работа и организация и проведение мероприятий, связанных с деятельностью заместителя секретаря СНБО.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
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