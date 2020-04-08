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08 апреля 2020, 10:55 6

Чиновника ДФС разоблачили на взятке в 50 тысяч долларов

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08 апреля 2020, 10:55 6
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Налоговика фискальной службы и адвоката-посредника задержали сразу после передачи им наличных
Фото: САП
Налоговика фискальной службы и адвоката-посредника задержали сразу после передачи им наличных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

7 апреля детективы НАБУ разоблачили на получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей.

Следствием установлено, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от учредителя частной компании за принятие решение в уголовном производстве в пользу его фирмы.

Налоговика и посредника задержали сразу после передачи им 50 тыс. долл. США неправомерной выгоды.

Лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Нардепу, которого подозревают в присвоении 93 млн, продолжили процессуальные обязаности. Народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу продлены процессуальные обязаности до 29 апреля.


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