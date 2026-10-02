На оккупированной Луганщине чиновника колонии подозревают в жестоком обращении с пленными

Фото: Офис Генерального прокурора

На временно оккупированной Луганщине начальнику оперативного отдела так называемой "Суходольской исправительной колонии №4" заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими военнопленными

Об этом сообщил Офис Генерального прокрора, передает RegioNews .

По данным следствия, должностное лицо на протяжении 2022-2025 годов лично и вместе с другими лицами применяло к пленным физическое, психологическое и сексуальное насилие.

О подозрении гражданину Украины 30 сентября 2026 сообщили о процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в колонии содержались военнослужащие Вооруженных сил Украины. Начальник оперативного отдела, как утверждают правоохранители, систематически применял к ним насилие.

Пленных били руками, ногами и резиновыми палками. Кроме того, к ним применяли электрический ток, присоединяя его к разным участкам тела.

Следствие также устанавливает факты психологического и сексуального насилия в отношении украинских военнослужащих.

По версии следствия, такие действия носили систематический характер. Насилие, по данным правоохранителей, использовали для унижения украинских военных из-за их службы в ВСУ и участия в отпоре вооруженной агрессии России против Украины.

Гражданину Украины заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, в частности, совершенном группой лиц, по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Поскольку о подозрении сообщено заочно, подозреваемый пока не задержан.

Напомним, что в Херсонской области военнослужащему незаконного вооруженного формирования так называемой "днр" сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.