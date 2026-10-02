НАБУ и САП передали в суд дело о завладении 19,5 млн грн Минюста

Фото: НАБУ

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины. По данным следствия, участники схемы нанесли государству более 19,5 млн гривен ущерба

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews .

Как установило следствие, бенефициарный владелец одного из обществ разработал коррупционную схему и привлек к ней служащих Министерства юстиции.

С его участием, по данным правоохранителей, в смету министерства на 2021 год внесли изменения, которые позволили провести закупку услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса, а также многофункциональных устройств.

В последствии участники схемы, как утверждает следствие, организовали формирование завышенной ожидаемой стоимости закупки. Для этого в адрес подконтрольного ООО и заранее определенных компаний направляли запросы по предоставлению коммерческих предложений.

Правоохранители считают, что в ответ получали предварительно согласованные предложения, необходимые для обоснования завышенной стоимости закупки.

Кроме того, для создания видимости конкуренции к торгам формально привлекли еще одно предприятие. Его тендерное предложение в конце концов сочли менее коммерчески привлекательным, чем предложение подконтрольного ООО.

В результате Министерство юстиции закупило услуги по модернизации аппаратно-программного комплекса и 1285 многофункциональных устройств по завышенной по данным следствия стоимости.

Такие действия повлекли государству более 19,5 млн гривен ущерба, которым, по версии следствия, завладели участники сделки.

Часть полученных средств, ориентировочно 10 млн. гривен, как утверждают правоохранители, в дальнейшем пытались легализовать. Для этого деньги перечислялись на счета субъектов хозяйствования, которые, по данным следствия, имели признаки фиктивности.

Схему завладения государственными средствами разоблачили в августе 2025 года. В феврале 2026 года досудебное расследование по делу было завершено, после чего сторона защиты имела возможность ознакомиться с материалами производства.

Теперь обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему чиновнику киевского метро. Оказалось, что он организовал схему, в результате которой злоумышленники заработали миллионы на вагонах.