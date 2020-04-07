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07 апреля 2020, 17:49 24

Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ

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07 апреля 2020, 17:49 24
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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев работает в интересах киевских застройщиков Андрея Вавриша (SAGA Development) и народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, с которым связывают группу компаний Perfect Групп
Фото: Facebook
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев работает в интересах киевских застройщиков Андрея Вавриша (SAGA Development) и народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, с которым связывают группу компаний Perfect Групп

Об этом пишет Depo.ua, передает RegioNews.

Именно в пользу застройщиков Вавриша и Исаенко глава Минрегиона Алексей Чернышев тормозит реформу градостроительной отрасли, утверждает издание. Отмечается, что они имели тесные партнерские отношения с Чернышевым еще со времен Януковича, когда тот был "Харьковско-киевским" застройщиком с плохой репутацией.

Вавриш и Исаенко тоже связаны между собой с тех пор. С 2010 по 2015 год Вавриш работал заместителем руководителя Главархитектуры КГГА, а Исаенко работал заместителем в Минрегионе.

Как пишет издание, они могли получить определенные бонусы от Чернышева, когда тот возглавлял Киевскую ОГА, однако с его приходом на пост главы Минрегиона для них наступил период успеха.

Журналисты утверждают, что Чернышев стремился занять пост главы Минрегиона еще при формировании Правительства Гончарука, однако его отправили в Киевскую ОГА.

После занятия Чернышевым этой должности начались активные боевые действия против экс-главы Минрегиона Елены Бабак, и победили в этой борьбе Богдан, Вавриш и Исаенко, и об этом говорила Бабак в своем прощальном обращении в парламенте:

"Я хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе за аннулирование разрешений на Ольшанской, на Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца "Украина", на Ивана Франко", - говорила тогда Бабак.

Проанализировав эти адреса, СМИ узнали, что строительство там ведут компании именно Вавриша и Исаенко. Однако, как утверждает издание, "свержение Бабак" тоже не стало триумфом справедливости, поскольку она представляла другую группу влияния.

Вавриш и Исаенко воспользовались отставкой Бабак через месяц, когда Чернышев стал министром и начал тормозить реформу, которая не устраивала застройщиков. ГАСИ потеряла полномочия по надзору и контролю, а Чернышев затягивает создание нового органа, который будет выполнять эти функции. Поэтому Вавриш и Исаенко могут продолжать строительство.

СМИ приводит в качестве примера застройку 13 гектаров береговой линии Днепра на Подоле и отмечают, что Вавриш с Исаенко получили в 2019 году рекордное количество разрешений и многие из них могли бы быть обжалованы. Издание предполагает, что Чернышев не спешит с реформой, так как у Вавриша и Исаенко серьезные планы на 2020 год.

Еще одним аргументом затягивания Чернышевым реформы градостроительства является тот факт, что старые схемы в министерстве никуда не делись, в частности Научно-технический совет, который может позволить пренебречь государственными строительными нормами.


строительство коррупция Алексей Чернышев ГАСИ Андрей Ваврыш Дмитрий Исаенко
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