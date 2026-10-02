На Полтавщине вражеский дрон упал на трассу Киев-Харьков: загорелся грузовик
В Полтавском районе вражеский беспилотник упал на проезжую часть автодороги "Киев-Харьков-Довжанский". В результате падения загорелся грузовой автомобиль. Предварительно люди не пострадали
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .
"В Полтавском районе вражеский БпЛА упал на проезжую часть автодороги "Киев-Харьков-Довжанский". В результате падения загорелся грузовой автомобиль. Предварительно люди не пострадали", - сообщил Виталий Дьяковнич.
Информация о последствиях падения беспилотника уточняется.
Напомним, что днем россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. К сожалению, в результате обстрела погибли.
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