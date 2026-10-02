В Закарпатье расследуют незаконный вывод 76 га государственной земли у соленых озер Солотвина

Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье пяти чиновникам сообщили о подозрении по делу о незаконном выводе из пользования государственного предприятия более 76 гектаров земли в Солотвине. Речь идет о территории вокруг известных соленых озер

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры правоохранители расследуют обстоятельства незаконного оформления земель, часть которых впоследствии передали в частную собственность.

По данным следствия, после оформления новых границ площадь земель госпредприятия, занимающегося добычей соли, уменьшили со 135 до 59,3 га. Таким образом, более 76 га государственной земли оказались вне его использования.

На этой территории сформировали более 460 отдельных земельных участков. Часть из них впоследствии была передана в частную собственность.

Среди подозреваемых — бывший глава поселкового совета, чиновники государственного предприятия и районной государственной администрации, государственный кадастровый регистратор, а также директор общества, разрабатывавшего документацию по землеустройству.

По материалам уголовного производства подозреваемые обеспечили изготовление и утверждение документов, на основании которых земли отнесли в запас поселкового совета.

По версии следствия, это создало возможность сохранить в частной собственности земельные участки, сформированные за счет государственной земли.

Экспертизы уже подтвердили незаконность выделения части таких земель общей площадью 1,2 га. Законность оформления остальных участков проверяют.

Особое внимание следствие уделяет территории вокруг соленых озер Солотвина. Это курортная местность с солеными озерами, вода и лечебные грязи которых имеют высокую минерализацию. На части этой территории уже функционируют базы отдыха.

В зависимости от роли любого из подозреваемых инкриминируют злоупотребление служебным положением, служебный подлог и несанкционированные действия с информацией.

Правоохранители проверяют законность формирования и передачи в частную собственность всех более 460 земельных участков. Также устанавливаются обстоятельства изменения целевого назначения отдельных земель.

В деле продолжаются экспертизы и устанавливается возможная причастность других лиц.

Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.