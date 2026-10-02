Российская атака на Киевщину: в Гостомеле ранены мужчина и 8-летняя девочка, горят склады
В Гостомеле Киевской области в результате российской атаки ранены два человека, среди них 8-летняя девочка. Также в Бучанском районе повреждены складские и производственные помещения, где возник пожар
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .
"Враг ранил двух жителей Гостомеля, среди них - 8-летний ребенок", - сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, 66-летний мужчина получил ожоги тела и закрытую травму живота. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
Также в результате атаки пострадала 8-летняя девочка. Она получила осколочное ранение ноги.
В то же время в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены складские помещения. Там возник пожар.
На месте работают оперативные службы. Спасатели продолжают тушить пожар в складских и производственных помещениях.
По информации Киевской областной военной администрации, на момент сообщения других пострадавших в результате повреждения складских помещений не было.
Напомним, что вечером россияне атаковали Днепр . Известно, что в результате обстрела загорелся дом.