Российская атака на Киевщину: в Гостомеле ранены мужчина и 8-летняя девочка, горят склады

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В Гостомеле Киевской области в результате российской атаки ранены два человека, среди них 8-летняя девочка. Также в Бучанском районе повреждены складские и производственные помещения, где возник пожар

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

"Враг ранил двух жителей Гостомеля, среди них - 8-летний ребенок", - сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, 66-летний мужчина получил ожоги тела и закрытую травму живота. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Также в результате атаки пострадала 8-летняя девочка. Она получила осколочное ранение ноги.

В то же время в Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки повреждены складские помещения. Там возник пожар.

На месте работают оперативные службы. Спасатели продолжают тушить пожар в складских и производственных помещениях.

По информации Киевской областной военной администрации, на момент сообщения других пострадавших в результате повреждения складских помещений не было.

Напомним, что вечером россияне атаковали Днепр . Известно, что в результате обстрела загорелся дом.