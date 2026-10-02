Без военного учета - без паспорта: в миграционной службе отметили новые правила

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Многие граждане за границей могут потребовать обновления паспорта. Однако для военнообязанных граждан правила отличаются

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, передает RegioNews.

Отмечается, что для мужчин 18-60 лет силу военно-учетного документа будут проверяться автоматически через соответствующие реестры. Таким образом, мужчина призывного возраста за границей может получить паспорт только в случае, если у него есть военно-учетный документ.

"Выдача изготовленных паспортных документов мужчинам призывного возраста за границей осуществляется при условии наличия действующего военно-учетного документа", - говорится в сообщении.

Напомним, также ранее Кабинет Министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, согласно которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.