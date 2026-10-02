В Киевской области за 7 тысяч продавали инвалидность "всем желающим"

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили "бизнесмена", который зарабатывал на фиктивной инвалидности. Клиентов он искал среди мужчин, желающих получить отсрочку от мобилизации

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 42-летнего мужчину. Он обещал мужчине повлиять на членов медицинской комиссии по оформлению документов, необходимых для установления группы инвалидности. За свою "помощь" он просил 7 тысяч долларов.

Злоумышленник пытался убедить, что имеет связки в государственных органах и может повлиять на должностных лиц, чтобы "клиент" получил группу инвалидности и право на отсрочку от военной службы.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.