Россияне ударили по Днепру: загорелся дом – люди заблокированы в квартирах

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Вечером россияне атаковали Днепр. Известно, что в результате обстрела загорелся дом

Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.

В ОВАе показали кадры с места событий. Можно увидеть масштабный пожар. Известно, что загорелся многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.

При этом в каналах предварительно сообщают, что некоторые заблокированы в квартирах.

Напомним, ранее кафиры атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибли два человека. Среди пострадавших есть дети.