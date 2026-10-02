Россияне ударили по Днепру: загорелся дом – люди заблокированы в квартирах
Вечером россияне атаковали Днепр. Известно, что в результате обстрела загорелся дом
Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.
В ОВАе показали кадры с места событий. Можно увидеть масштабный пожар. Известно, что загорелся многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется.
При этом в каналах предварительно сообщают, что некоторые заблокированы в квартирах.
Напомним, ранее кафиры атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибли два человека. Среди пострадавших есть дети.
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