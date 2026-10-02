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3,26 промилле и $5 тысяч взятки: на Изюмщине будут судить водителя
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02 октября 2026, 21:56

3,26 промилле и $5 тысяч взятки: на Изюмщине будут судить водителя

02 октября 2026, 21:56
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области будут судить 43-летнего водителя, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Сначала мужчина предложил правоохранителям 2 тысячи долларов США, а после предупреждения об уголовной ответственности увеличил сумму до 5 тысяч долларов.

Во время патрулирования Изюма полицейские обнаружили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого, по имеющейся у правоохранителей информации, мог быть причастен к ДТП.

Во время общения с 43-летним вождем полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину осмотрели с помощью специального технического средства.

Прибор показал 3,26 промилле алкоголя. Водитель согласился с результатом досмотра. По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения правоохранители составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

При оформлении административных материалов мужчина предложил одному из полицейских 2 тысячи долларов США, чтобы тот не составлял соответствующие материалы и позволил ему избежать административной ответственности.

Правоохранитель предупредил водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Однако мужчина, по данным следствия, не пресекал попытку подкупа, а наоборот увеличил предложенную сумму до 5 тысяч долларов США.

Полицейские отказались от денег и задокументировали противоправные действия мужчины.

Следователи Изюмского районного управления полиции сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что в поселке Зачепиловка Харьковской области 57-летний водитель предложил полицейским 14 тысяч гривен, чтобы избежать составления административных материалов за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Мужу сообщили о подозрении.

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