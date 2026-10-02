3,26 промилле и $5 тысяч взятки: на Изюмщине будут судить водителя
В Харьковской области будут судить 43-летнего водителя, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Сначала мужчина предложил правоохранителям 2 тысячи долларов США, а после предупреждения об уголовной ответственности увеличил сумму до 5 тысяч долларов.
Во время патрулирования Изюма полицейские обнаружили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого, по имеющейся у правоохранителей информации, мог быть причастен к ДТП.
Во время общения с 43-летним вождем полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину осмотрели с помощью специального технического средства.
Прибор показал 3,26 промилле алкоголя. Водитель согласился с результатом досмотра. По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения правоохранители составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.
При оформлении административных материалов мужчина предложил одному из полицейских 2 тысячи долларов США, чтобы тот не составлял соответствующие материалы и позволил ему избежать административной ответственности.
Правоохранитель предупредил водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Однако мужчина, по данным следствия, не пресекал попытку подкупа, а наоборот увеличил предложенную сумму до 5 тысяч долларов США.
Полицейские отказались от денег и задокументировали противоправные действия мужчины.
Следователи Изюмского районного управления полиции сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напомним, что в поселке Зачепиловка Харьковской области 57-летний водитель предложил полицейским 14 тысяч гривен, чтобы избежать составления административных материалов за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Мужу сообщили о подозрении.