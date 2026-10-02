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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
02 октября 2026, 08:54

Торг за место за столом: чего Путин добивается от Трампа и Си

02 октября 2026, 08:54
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Фото: из открытых источников
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Кроме традиционных и уже заезженных фраз (о первопричинах войны, расширении НАТО, изгнанном из Украины Януковиче и злобной Европе, которая хочет убить ангельскую Россию), Путин описал, как он видит будущий мир. И это – хоть что-то новое из всего этого потока старческого сознания.

Первое и главное. Путин фактически сказал – не ждите быстрого возвращения к какой-то "нормальности", конфликты будут продолжаться, а мир вошел в долгий период перестройки. Почему это важно? Потому что это значит, что Москва больше не продает миру иллюзию, что в ближайшее время мы увидим предметные мирные переговоры. Россия будет жить в новой реальности – и это пытаться воевать и грозить (или нет) всеми видами оружия, включая ядерное. "Ведь ружье может выстрелить".

Надеюсь, в Вашингтоне это услышали?

Второе важное. Путин снова говорит о конце западной гегемонии и пытается представить Россию не как страну, которая просто воюет с Западом, а как один из центров будущей системы. То есть месседж такой – не надо договариваться с Россией об Украине, надо договариваться с Россией о том, какой будет дальнейшая жизнь мира. Ибо что? Если не будете договариваться; см. пункт один) – мы применим все имеющиеся силы и средства, чтобы принудить мир к признанию нас субъектами большого соглашения по безопасности.

(Для меня здесь ничего, правда, нового не было, потому что я в своих эфирах постоянно говорю, что из-за войны в Украине Путин стремится к доминированию над слабой Европой и не только – куда дотянутся руки).

Впервые этот масштаб претензии был артикулирован самим Путиным. То есть, вопрос 20% процентов Донецкой области, которые якобы стоят на пути мира, – это абсолютно обманчивый миф, по сравнению с тем, чего хочет Москва достичь глобально.

Дональд, Си, вы готовы?

Третий момент. Путин снова говорит о реформе Организации Объединенных Наций и о большей роли Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь можно (прости господи) с ним согласиться, что организация в этом виде себя исчерпала. Но есть большое но.

Москва хочет пересмотра международного порядка, не переглядывая собственного представления о праве сильного. То есть это заявка на проведение "новой Ялты" с Китаем и Штатами. Где в этой истории Европа, нетрудно догадаться.

Интересно, что думает об этом Макрон, Мерц и премьер Британии.

Ну, и очевидно, все у нас вслушивались в то, а где здесь Украина.

Повторюсь – насчет нас – почти ничего нового. Никакого плана завершения войны, ни одного нового тезиса о компромиссе, ни одного нового предложения. И это понятно.

Политтехнологи Путіна вообще писали весь текст его выступления так, будто нас не существует в принципе. Ибо воюет же он не с нами. Ибо мы же, как говорит Путин, "управляемся Западом" (здесь хочется сказать, если бы так). И я действительно убежден, что в его разговорах идет больше торгов о своем месте за столом Трампа и Си, чем о том, что он планирует по Украине. Вопрос, готовы ли они к этому и понимают ли последствия?

То есть в голове царя одно – где он, где склонение голов перед российским нашествием и где признание его как лидера мира. За это он сейчас и воюет, убивая сотни тысяч жизней. Не слишком ли большая цена за величие бандита из подворотни?

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Украина РФ война заявление Путин выступление
 
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