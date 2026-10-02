Часики тикают: страх российского диктатора и бездействие Европы

Вск, что вам надо знать о шантаже российского руководителя, направленном прежде всего к Европе, лидеров которой он считает слабыми и нерешительными (откровенно говоря, на данный момент, не без оснований), это то, что все эти заявления (половина из них – лживые, половина – часть ИПСО) прозвучали не из традиционного места проведения этой пропагандистской площадки – из Валдая…

Вск, что вам надо знать о шантаже российского руководителя, направленном прежде всего к Европе, лидеров которой он считает слабыми и нерешительными (откровенно говоря, на данный момент, не без оснований), это то, что все эти заявления (половина из них – лживые, половина – часть ИПСО) прозвучали не из традиционного места проведения этой пропагандистской площадки – из Валдая…

Фото: из открытых источников

Даже не из Сочи, который планировался и где-то за месяц до проведения был отменен "из соображений безопасности", то есть опасения украинских дронов. Может, его перенесли в Калининград для подкрепления угроз, или хотя бы в северную имперскую столицу? Нет! Его осмелились провести лишь в Подмосковье, а сам российский руководитель осмелился выступить лишь из Москвы за тремя кольцами ПВО/ПРО. Показательным было и название доклада этого так клуба приспешников разжигателя войны: "Без ПАНИКИ: государство и ответственность за будущее". Вот и решайте, какого ответа требуют угрозы, высказанные от страха и понимания, что часики-то тикают. Слабый ответ будет лишь усиливать агрессора и помогать ему преодолеть свой страх. Лишь решимость, сильный ответ, разрушение лжи и перехват инициативы могут его остановить. Но часики тикают не только для агрессора, часики тикают и для стран НАТО и ЕС! Они всё-таки должны не ждать, а действовать. Европейский "слон" начал ведь понемногу разворачиваться в сторону угрозы. А если он всё-таки не избежит попыток атак российского "медведя" – то может и наконец начать двигаться… На самом деле этого и опасаются такие смелые в заявлениях бункерные… Так что – без паники!

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