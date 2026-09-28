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Александр Китраль Журналист info@regionews.ua
28 сентября 2026, 13:00

Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине

28 сентября 2026, 13:00
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За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же время некоторые официальные лица для решения кадрового дефицита предлагают приглашать мигрантов из Филиппин
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же время некоторые официальные лица для решения кадрового дефицита предлагают приглашать мигрантов из Филиппин
Фото: из открытых источников
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Острая нехватка кадров, с которой столкнулась отечественная медицина, имеет далеко идущие последствия. Нехватка опытных и мотивированных врачей и медсестер – это существенный удар по здоровью граждан.

Кадровый голод и его "решения"

По данным Специализированного медицинского портала health-ua.com, если количество обеспечения врачами в 2014 году в Украине составляло 43,5 на 10 тыс. населения, то в 2024 году, по данным MedReporter, – 31,1. Также с 2010 по 2022 год на 40% сократилось количество медсестер – сообщает Министерство здравоохранения Украины. Сегодня количество медсестер на душу населения в стране вдвое ниже чем в Европе.

В то же время растет нагрузка на медиков, особенно на средний медперсонал. Есть множество больниц, особенно в регионах, где одна медсестра оказывает помощь 40 – 60 пациентам. Нередки случаи, когда одна медработница выполняет работу трех и больше сотрудников. Подобная ситуация, уверены медики, – это уже о рисках для жизни пациентов так как страдающий от переутомления сотрудник рискует допустить непоправимые ошибки.

В то же время заработная плата большинства медицинских работников, в соответствии с постановлением Кабмина №28 от января 2023 года, составляет: не менее 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала (до уплаты налогов). При том что средняя зарплата в Украине сегодня – 30 тыс. грн. С февраля 2026 года Минздрав инициировал повышение заработной платы медработникам первичного звена и экстренной медицинской помощи – до 35 тыс. грн врачам и 25 тыс. грн среднему медперсоналу (до уплаты налогов). Однако такие зарплаты получают далеко не все, о чем ранее сообщал глава МОЗ Украины Виктор Ляшко. Стоит отметить, что в бюджете на 2027 год базовые зарплаты врачам предлагается повысить до 30 тыс. грн, а медсестрам до 20 тыс. грн, но это в случае если бюджет будет принят.

Работники экстренной медицинской помощи. Фото: Минздрав Украины
Работники экстренной медицинской помощи. Фото: Минздрав Украины

На фоне низких зарплат и нехватки кадров примечательным выглядят планы завезти в Украину мигрантов из Филиппин. Об этом в интервью Hromadske заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Украины на Филиппинах Юлия Федив. По ее словам, филиппинцы уже показали себя как высококлассный медперсонал в Польше, Венгрии, Чехии и других европейских странах, а потому данный трудовой "ресурс" рассматривает и украинский МОЗ. Получается, вместо того чтобы делать ставку на отечественных медицинских специалистов, создавать им лучшие условия труда, повышать зарплаты, – официальные лица готовы замещать их мигрантами.

Сокращения больниц и растущие нагрузки

Медицинская реформа за последние годы существенно изменила привычную систему здравоохранения в стране. Наряду с программой государственных гарантий, которая предоставляет пациентам перечень бесплатных лекарств, медицинских изделий и медицинского обслуживания, в Украине в разы сократилось количество медучреждений. Если в 1991 году в государстве было 3,9 тыс. больниц, то в 2017 году – 1,7 тыс. больниц, а в 2026-м – 836 (на подконтрольной территории). Также резко сократилось количество фельдшерских пунктов – с 12,7 тыс. в 2017 году до 7,5 тыс. в 2022 году. Существенно изменились и подходы в работе медиков, которые теперь не лечат, а "оказывают медицинские услуги", причем качество проделанной работы нередко оценивается правильным ведением документации, а не результатами лечения. Подробнее о работе украинских медиков RegioNews рассказал Алексей Чупрына – врач-хирург высшей категории из Миргорода Полтавской области, имеющий 41 год опыта работы в системе здравоохранения. Также Алексей Чупрына является руководителем Альтернативного профсоюза медицинских работников г. Миргорода и одним из видных деятелей Всеукраинского медицинского движения "Будь как Мы".

Врач Алексей Чуприн. Фото: Facebook

Врач рассказал, что в последние годы МОЗ издало несколько приказов, которые существенно ужесточили требования ведения историй болезни: как в бумажном так и электронном варианте. По словам Алексея Чупрыни, время, потраченное на бумажно-компьютерную работу, у него в итоге увеличилось вдвое. Кроме того, врач по три часа дважды в неделю участвует в экспертных командах по оцениванию повседневного функционирования лиц (бывшие МСЭК). В итоге времени на пациента у него остается гораздо меньше чем раньше, и врач в итоге часто вынужден работать вне рабочее время. При этом медработник не считает что ужесточение требований к бумажно-компьютерной работе, как-то помогает пациенту.

"Пациенту абсолютно все равно сколько времени я провожу за этой работой. Ему нужен врач и медсестра. Однако врач и медсестра вынуждены не столько опекаться лечением людей, сколько следить, насколько правильно внесены ведомости в электронную систему. Насколько корректно написан дневники каждого дня пациента в бумажную историю. Насколько своевременно соблюдены часовые нормы когда нужно сдать историю и вносить ее в компьютер", – рассказал Алексей Чупрына.

Удар по мотивации районного специалиста

Врача тревожит ситуация, которая сложилась с кластерными – бывшими районными больницами. Из-за особенностей финансовой политики Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в Украине сделан упор на развитие надкластырных медучреждений (областных больниц) и первичную медицину. В итоге крупные и профильные учреждения получают действительно хорошие бюджеты, в то время как райбольницы сокращают свои возможности, и ряд операций пациенты вынуждены делать в области. Это усложняет доступность, особенно для людей пожилого возраста и для лиц с инвалидностью из сельской местности. Также снижение внимания к районным больницам провоцирует отток опытных кадров, чаще молодежи. В итоге, говорит Алексей Чупрына, именно райбольницы в первую очередь испытывают кадровый дефицит.

Еще одним негативным фактором – является снижение энтузиазма районного специалиста. Хирург в райбольнице мог бы прооперировать и в дальнейшем оказывать помощь онкобольному и любому другому пациенту, требующего плановой хирургической операции. Однако хирург лишен стимула в случае, если больница не имеет финансового пакета на подобную медпомощь. Финансирование от НСЗУ больницы получают как правило за полный цикл медицинских "услуг". В итоге, говорит Алексей Чупрына, районный врач направляет пациента в профильное медучреждение в крупном городе, и его не должно интересовать, сложно ли пациенту в итоге добраться, и насколько тамошние специалисты загружены. Такие подходы, считает наш собеседник, провоцируют у некоторых медиков снижение мотивации к своей работе.

Работа медицинских работников. Фото медицинского движения "Будь как Мы"

Негативным фактором снижения поддержки региональных медучреждений Алексей Чупрына считает проблему уязвимости в условиях военного времени. Ведь крупная и обеспеченная всем необходимым областная больница – явная цель для атаки. В случае повреждения такого медучреждения, оказать специализированную медицинскую помощь в области будет уже негде с учетом сокращения возможностей районных больниц. То, что подобная ситуация возможна, показали удары по крупным логистическим центрам продовольственных сетей в августе – сентябре в крупных городах, и последующий за этим логистический кризис.

"Моя позиция такова: сокращение и реорганизация учреждений на периферии – это преступление. Нужно сохранить больницы, которые бы могли оказывать 70 – 80% необходимой помощи", – отметил врач.

Недооцененный труд

Краеугольным камнем медицины в любом государстве является финансирование. Но если та же Франция расходует на медицину свыше 9% ВВП, то в Украине этот показатель до полномасштабной войны составлял 3,5%, а в 2026 году – 2,5%, сообщает Центр экономической стратегии. Такое финансирование в итоге покрывает примерно половину необходимых медицинских расходов.

Из-за столь неудовлетворительного финансирования медицины, заработная плата украинского медработника, по сравнению с коллегой из Европы или США, выглядит несопоставимо низкой. Хирург районной украинской больницы, по словам Алексея Чупрыны, получает в месяц 22 – 23 тыс. грн и это с переработками. В то же время его коллега на Западе – от $5 тыс., а медсестра от $2,5 тыс.

Работа медицинских работников. Фото медицинского движения "Будь как Мы"

"Знакомый хирург как-то рассказал мне, что если бы он получал в месяц 50 тыс. грн, то готов выполнять все требования Минздрава какими бы пустыми они не казались, поскольку знает за что работает. Но то, как сегодняшние власть и общество относятся к труду медиков, больше похоже на попытку сделать работников медицины запуганными и управляемыми. И действительно, многие медики сегодня работают больше за страх быть наказанными, нежели за желание или личные достижения", – считает Алексей Чупрына.

***

Для восстановления и развития Украины необходимы здоровые и мотивированные люди. Но способна ли медицина, в которой (сознательно или нет) продвигаются бизнес-подходы и тотальная экономия, – создать условия для улучшения качества жизни граждан? Однако именно такие действия напоминают сегодняшние украинские реалии. И тем привлекательнее для украинского общества выглядит система медицинской поддержки, основой которой является забота о здоровье человека, улучшение качества его жизни, повышение долголетия. Подобные стремления вполне реализованы, если будут коренным образом изменены приоритеты государства, которое поймет, что именно граждане является основой его развития.

Сегодня в Украине есть немало медработников, для которых здоровье пациента – является приоритетом в их рботе. Об этом свидетельствуют многие примеры врачей и медсестер, которые в критических условиях на прифронтовых территориях оказывали, и продолжают оказывать помощь пациентам, несмотря на риски для своей жизни. А сколько медицинских работников, которые, несмотря на низкие зарплаты и нагрузки, продолжают достойно выполнять свои медицинские обязанности! Эти, и многие другие примеры, свидетельствуют, что в отечественной медицине есть огромный кадровый потенциал. Однако кадры необходимо поддерживать, а не создавать условия для саморазрушения и деградации, которые явно не идут на пользу большей части народа.

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