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ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО
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08 квітня 2020, 12:19 9

ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО

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08 квітня 2020, 12:19 9
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Денис Єрмак, брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, працював радником заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка
Фото: скріншот відео
Денис Єрмак, брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, працював радником заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка

Про це стало відомо із відповіді на запит видання "РБК-Україна", передає RegioNews.

Також відомо, що Денис Єрмак працював на громадських засадах і був позаштатним радником Литвиненка.

На цю посаду його призначив Олександр Турчинов 17 березня 2015 року, а звільнив Олександр Данилюк 15 серпня 2019 року.

До сфери обов'язків брата керівника Офісу президента входили інформаційно-аналітична робота та організація та проведення заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.


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