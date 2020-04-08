ЗМІ дізнались, яку посаду обіймав брат Єрмака в РНБО
Про це стало відомо із відповіді на запит видання "РБК-Україна", передає RegioNews.
Також відомо, що Денис Єрмак працював на громадських засадах і був позаштатним радником Литвиненка.
На цю посаду його призначив Олександр Турчинов 17 березня 2015 року, а звільнив Олександр Данилюк 15 серпня 2019 року.
До сфери обов'язків брата керівника Офісу президента входили інформаційно-аналітична робота та організація та проведення заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
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