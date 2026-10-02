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02 октября 2026, 20:16

Мусор на сельхозземлях: в Кировоградской области будут судить руководителя предприятия

02 октября 2026, 20:16
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области будут судить руководителя частного предприятия, которого обвиняют в организации незаконного складирования бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, окружающей среде нанесли ущерб более чем на 822 тысячи гривен.

Прокуроры Знаменской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт.

По материалам следствия, с июля 2023 года по апрель 2026 года предприятие занималось сбором и вывозом твердых бытовых отходов из села Богдановка. По указаниям руководителя работники предприятия свозили мусор на три земельных участка сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь этих земель превышает 1,85 гектара. Таким образом, участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства, фактически использовались как места для складирования бытовых отходов.

Как установило следствие, руководитель предприятия организовал такую деятельность по получению неправомерной выгоды предприятием. В то же время работники, непосредственно свозившие мусор, по данным следствия, не знали о его преступных намерениях.

Инженерно-экологическая экспертиза установила, что в результате складирования отходов произошло загрязнение и порча земель. Кроме того, такие действия создали опасность для окружающей среды.

Руководителю предприятия инкриминируют загрязнение или порчу земель и злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия - ч. 1 ст. 239 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Для возмещения причиненного окружающей вреда в рамках уголовного производства заявил гражданский иск.

Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.

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