В Ивано-Франковской области несовершеннолетняя погибла в результате падения с высоты

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полиция устанавливает обстоятельства гибели 14-летней девочки. Несовершеннолетнюю обнаружили без признаков жизни у многоэтажки на проспекте Независимости в Долине

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Сообщение о трагедии поступило в полицию 2 октября около 15.24.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа полиции. Предварительно правоохранители установили, что девушка получила травмы, несовместимые с жизнью в результате падения с высоты.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские опрашивают возможные свидетели, устанавливают, что предшествовало падению, и выясняют все обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Другие детали трагедии правоохранители пока не сообщают.

Напомним, что в Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Основянском районе. Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства.