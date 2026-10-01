Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия

Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря

Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря

Предприятие "ТК – Домашний текстиль", которое россияне разбомбили в ночь на 24.09.2026. Фото: Ольга Чайко

В течение этого года украинская экономика из-за российских обстрелов может потерять 10 миллиардов долларов, прогнозирует министр экономики Александр Кравченко. Такую цифру он озвучил две недели назад, но ежедневно российские удары по бизнесу только нарастают. И страдают предприятия, которые при самых больших фантазиях сложно привязать к военно-промышленному комплексу. С августа с особой жестокостью россияне бьют по Киеву.

17 сентября правительство добавило столицу и область в перечень территорий с повышенным риском. Предпринимателям государство обещает облегчить получение компенсаций за разрушенный бизнес, а еще оно расширило перечень имущества, в отношении которого может предоставляться частичная компенсация. Предприниматели сейчас проводят переговоры с государством и партнерами и собирают документы, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.

Виктор Петрович показывает склад, где его фирма "МТБ – Украина" хранила велосипеды и другое спортивное оборудование. 8 сентября сюда прилетела российская ракета. Все сгорело за несколько часов. Убытки – на миллионы гривен. Его бизнесу – 30 лет. Он сам с детства занимался велоспортом, и его компания одна из первых начала официально завозить в Украину всемирно известные бренды велосипедов и оборудования для велоспорта. Говорит, счастье, что хобби совпало с работой, и сейчас от товара, стоявшего здесь на стеллажах по 4-6 метров в высоту – лишь зола и остатки, которые напоминают фары, рамы и то, что когда-то было колесами. Небольшая часть товара остается в магазине, куда тоже два года назад прилетело. Его бизнесмен отремонтировал за собственный счет. Тогда государство не компенсировало ему ничего.

Состав компании "МТБ-Украина", который россияне разнесли 8.09.2026

"Полиция, которая предварительно оформляла дело, сказала: "Вы же ничего не получите". Это был даже не ответ на мой вопрос, а просто констатация фактов, потому что я хотел такую ​​какую-то формулировку в протоколе исправить. Поэтому я не знаю, что государство обещает, – говорит Виктор. – Когда у нас пострадал магазин, то нам ничего не компенсировали вообще. Магазин – в жилом доме. Пострадали все жильцы. Им хоть более-менее какие-то окна сделали. Что-то, возможно, возместили. Нам – вообще ничего. Поэтому мы ни на что не рассчитываем от государства, к сожалению".

Владелец дилерской компании "МТБ-Украина" Виктор Петрович показывает остатки велосипедов мировых брендов, сгоревших после атаки на склады

24 сентября в Киеве "прилетело" также на производство компании "ТК – Домашний Текстиль". Она известна своими подушками, одеялами и пледами. Больше всего пострадал вязальный цех, где изготавливали пледы. Там стояло новенькое оборудование, которое частично покупали за деньги USAID – Агентства США по международному развитию, которое американский Президент Дональд Трамп несколько лет как закрыл. Сейчас компания подсчитывает убытки, разбирает завалы, начинает работать над перенесением и развитием новых производственных мощностей в регионах Украины, ведь восстановить производство в столице будет крайне трудно. Когда-то компания объединила все мощности под одной крышей. Это делало цены более конкурентными. Но война внесла свои коррективы.

Предприятие "ТК – Домашний текстиль", которое россияне разбомбили в ночь на 24.09.2026

В Фейсбуке основатель TK Group Александр Соколовский написал: "Хочу поблагодарить всех наших партнеров – клиентов, поставщиков за поддержку и понимание. Мы сделаем все, чтобы их не подвести и в дальнейшем выполнять все взятые на себя обязательства. Не волнуйтесь – мы держимся и, как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное – что есть мощная и профессиональная команда, а это главный наш клад и капитал".

Чтобы немного облегчить жизнь бизнесу, правительство 17 сентября добавило столицу и область к территориям с повышенным риском. А еще расширило перечень имущества, за повреждение и уничтожение которого можно получить компенсацию. Теперь туда входит топливо, транспорт для его перевозки и резервуары для хранения. А еще сельхозтехника, грузовики и прицепы. Максимальную компенсацию страховой премии увеличили с 3 до 5 миллионов гривен в год для одного предприятия.

Минеэкономики сообщило о двух компенсационных государственных программах. Это льготные кредиты для среднего и крупного бизнеса на развитие и восстановление – их выдает Национальное учреждение развития через уполномоченные банки, а государство компенсирует 5,5 процентных пункта ежегодно. Это означает, что для бизнеса процентная ставка будет составлять от 10 процентов годовых. А еще – компенсация убытков и страхование от военных рисков. Эту программу администрирует Экспортно-кредитное агентство. Участники программы могут получить компенсацию за причиненный ущерб на территориях повышенного риска, к которым теперь добавили Киев и область – это до 30 миллионов гривен.

Предприятие "ТК – Домашний текстиль", которое россияне разбомбили в ночь на 24.09.2026

Также для предприятий стало доступнее страхование от военных рисков. Страховые тарифы по договорам страхования могут составлять от 4 до 15 процентов от стоимости застрахованного имущества. Теперь государство компенсирует часть страхового платежа по договорам страхования военных рисков, снижая тариф до 1%, в пределах 5 млн грн. Помощь государства теперь также касается рынка топлива (в расширенном перечне добавилось топливо, резервуары и транспорт для перевозки топлива и других грузов). Немного выдохнут аграрии – им компенсируют сожженную технику. Также можно получить компенсацию за уничтоженные помещения. А вот за товар – будут лишь компенсировать страховые платежи.

"Если, например, у вас есть склад, на котором есть товар, то будет компенсирована только стоимость склада, стоимость товара компенсирована не будет, – объясняет исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. – Это просто предотвращение злоупотреблений, потому что очень трудно четко оценить, сколько было товара на конкретном складе, сколько он стоил на момент прилета. Мы понимаем, что, к сожалению, не весь бизнес, даже на пятый год войны, является достаточно ответственным. Зная, как у нас много бизнесов платят налоги, оптимизируют их или прямо уклоняются. К сожалению. Ну, и так же мы знаем, какие у нас есть чиновники тоже недобросовестные. Поэтому правительство ограничилось компенсацией только стоимости самих зданий, оборудования, того, что вот прямо записано в балансе предприятия".

"На сегодняшний день идут жесткие дискуссии относительно возможностей компенсации и выделения денег на восстановление, потому что идеального решения, которое бы устроило всех, не существует, – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. – К большому сожалению, в бюджете денег нет для того, чтобы просто компенсировать. Поэтому рассматривается несколько вариантов. Есть вариант, который подготовило Министерство экономики, – создание специального фонда за счет поднятия НДС на 1%. Конечно, такая история, такое предложение не встретило одобрения, и большинство бизнеса абсолютно высказывается против. Кроме того, вряд ли Верховная Рада за это проголосует".

Состав компании "МТБ-Украина", который россияне разнесли 8.09.2026

Большие склады уже перемещают в условно более безопасные регионы. Вместо сетевых супермаркетов в Украине расцветут небольшие магазины, считают эксперты. Бизнес ищет решения своими силами, часто обращаясь к партнерам за рубежом. Ведь остановка бизнеса означает его смерть. А сдаваться украинцы не собираются. В то же время о сокращении части офисных работников с 1 ноября сообщила Fozzy Group. Ее логистические центры регулярно атакуют россияне.