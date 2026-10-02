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Виктор Ягун Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ info@regionews.ua
02 октября 2026, 10:35

После Генассамблеи ООН: что нужно Украине для настоящего мира

02 октября 2026, 10:35
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Вопрос мира для Украины сегодня неразрывно связан с вопросом военной состоятельности
Вопрос мира для Украины сегодня неразрывно связан с вопросом военной состоятельности
Иллюстрация: ИИ
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После 81-й Генеральной ассамблеи ООН украинская повестка вновь сводится к одному ключевому вопросу: каким может быть реальный путь к миру и что должно стоять за дипломатическими договоренностями, чтобы прекращение боевых действий не стало лишь паузой перед новой войной.

В Нью-Йорке много говорили о мире. ООН вновь подчеркнула принципы Устава, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также необходимость справедливого и прочного мира. Но международно-правовая формула сама по себе не создает механизма, который физически остановит ракету, собьет дрон или лишит противника возможности восстанавливать свой ударный потенциал.

Поэтому вопрос мира для Украины сегодня неразрывно связан с вопросом военной способности.

Первое – ПВО и ПРО.

Во время встречи президентов Украины и США в Нью-Йорке речь шла о зимнем пакете противовоздушной обороны и продолжении работы над запуском производства перехватчиков Patriot в Украине. Отдельно с Генеральным секретарем НАТО обсуждалось обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для Patriot.

После новых волн баллистических атак это уже не просто одно из направлений военной помощи. Это критически важная составляющая жизнеспособности государства.

Второй уровень – массовые и более дешевые средства противодействия дронам.

Противник адаптируется. НАТО уже публично говорит о реактивных ударных БпЛА и увеличении количества северокорейских ракет, которые использует Россия. Украина, в свою очередь, сообщает о нескольких эффективных прототипах перехватчиков против реактивных дронов, часть из которых уже применяется.

Это принципиально важное направление. Экономика войны не позволяет бесконечно сбивать относительно дешевые воздушные цели дорогими зенитными ракетами.

Третье – дальнобойные возможности.

ПВО начинает работать тогда, когда средство поражения уже запущено. Другая составляющая обороны возможность уменьшать саму способность противника осуществлять последующие удары: воздействовать на его военную логистику, склады, пусковую и другую инфраструктуру, которая непосредственно обеспечивает войну.

Показательно, что НАТО среди насущных потребностей Украины прямо называет не только ПВО и украинские дроны, но и боеприпасы увеличенной дальности.

Четвертое – боеприпасы и стабильность поставок.

Можно иметь современный комплекс ПВО, самолет или артиллерийскую систему, но без достаточного запаса ракет и боеприпасов это лишь номинальная способность.

По данным НАТО, в течение последнего года союзники направили более 10 млрд долларов через механизм PURL и американские программы военных продаж для Украины. Ключевой вопрос теперь — не только объем помощи, но и ее предсказуемость и непрерывность.

Пятое – собственный оборонно-промышленный потенциал.

Дроны, перехватчики, ракеты, средства РЭБ, боеприпасы, разведка и автоматизированные системы управления будут все больше определять реальную автономность украинской обороны.

Работа над украинским производством перехватчиков Patriot и развитие собственных систем борьбы с новыми типами российских дронов показывают направление этой трансформации.

И наконец – деньги.

По данным Reuters от 30 сентября, общие военные расходы Украины в 2026 году оцениваются примерно в 155 млрд долларов, а незакрытый финансовый ресурс – примерно в 27 млрд долларов.

Таким образом, обороноспособность – это не только оружие. Это экономика, бюджет, производство, стратегические запасы, долгосрочные контракты и способность поддерживать военную машину столько, сколько будет необходимо.

Именно поэтому вопрос сегодня стоит ставить шире, чем просто: "Когда будет мир?"

С точки зрения национальной безопасности важнее другое: какой будет Украина в момент прекращения боевых действий и на следующий день после этого?

Мирное соглашение может определить условия прекращения нынешней войны.

Но устойчивость этого мира будет определяться уже другими вещами:

  • способностью Вооруженных сил;
  • защищенностью неба;
  • состоянием оборонной промышленности;
  • запасами боеприпасов;
  • экономической устойчивостью и конкретными механизмами поддержки партнеров.

Поэтому главный вопрос безопасности после Генассамблеи ООН звучит так: не только как завершить эту войну, но и как создать такую систему национальной безопасности, при которой новая агрессия станет для противника неприемлемо дорогой и рискованной.

Именно здесь проходит граница между паузой в войне и действительно устойчивым миром.

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Украина РФ ООН армия фронт ПВО оборонная промышленность мир
 
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