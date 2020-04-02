Зеленский назвал Гео Лероса аферистом и стал на сторону Ермака - СМИ
Об этом сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на участников встречи, передает RegioNews.
Некоторые участники присутствовали в онлайн-режиме, также присутствовал Андрей Ермак. Издание пишет, что по словам Зеленского, Ермак "был и является его другом".
Кроме того, Зеленский назвал аферистом народного депутата фракции "Слуга народа" Гео Лероса, который обнародовал видеозаписи.
Президент считает, что последнее слово в этом деле должны сказать правоохранительные органы, которые занимаются этим вопросом. Он также сказал: "Я ни у кого ничего не брал".
Андрей Ермак в ходе беседы назвал себя "щитом президента", и по его мнению, видеозаписи направлены не против него, а против Зеленского.
Глава Офиса президента обвинил Андрея Богдана и его соратников в том, что именно они стоят за Гео Леросом.
Он назвал Богдана "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой затеи", а также отметил, что Лерос руководствовался личными мотивами.
Кроме того, пресс-служба Офиса президента Зеленского опубликовала официальную позицию относительно скандала с пленками Ермака. В ней также ситуацию с обнародованными доказательствами коррупции назвали аферой.
"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни ... Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - говорится в заявлении.
В Офисе президента также добавили, что СБУ допрашивает обе стороны, и брата Ермака, и нардепа Гео Лероса.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Владимира Зеленского призвали уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Также САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.
Депутаты фракции "Слуга народа" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Согласно последним опросам, украинцы хуже всего относятся к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и министру внутренних дел Арсену Авкову.
- 22:04 02 апреля В Украине количество больных коронавирусом возросло до 897 - Минздрав
- 21:56 02 апреля Коронавирус: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд
- 21:32 02 апреля В вооруженных силах обнаружили еще один случай COVID-19
- 20:55 02 апреля Зеленский назвал Гео Лероса аферистом и стал на сторону Ермака - СМИ
- 20:01 02 апреля Украина ожидает на получение транша от МВФ
- 19:40 02 апреля Ситуация на фронте: враг 8 раз обстреливал украинские позиции
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах