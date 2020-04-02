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02 апреля 2020, 20:55 50

Зеленский назвал Гео Лероса аферистом и стал на сторону Ермака - СМИ

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02 апреля 2020, 20:55 50
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные Гео Леросом видеозаписи с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные Гео Леросом видеозаписи с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака

Об этом сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на участников встречи, передает RegioNews.

Некоторые участники присутствовали в онлайн-режиме, также присутствовал Андрей Ермак. Издание пишет, что по словам Зеленского, Ермак "был и является его другом".

Кроме того, Зеленский назвал аферистом народного депутата фракции "Слуга народа" Гео Лероса, который обнародовал видеозаписи.

Президент считает, что последнее слово в этом деле должны сказать правоохранительные органы, которые занимаются этим вопросом. Он также сказал: "Я ни у кого ничего не брал".

Андрей Ермак в ходе беседы назвал себя "щитом президента", и по его мнению, видеозаписи направлены не против него, а против Зеленского.

Глава Офиса президента обвинил Андрея Богдана и его соратников в том, что именно они стоят за Гео Леросом.

Он назвал Богдана "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой затеи", а также отметил, что Лерос руководствовался личными мотивами.

Кроме того, пресс-служба Офиса президента Зеленского опубликовала официальную позицию относительно скандала с пленками Ермака. В ней также ситуацию с обнародованными доказательствами коррупции назвали аферой.

"Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни ... Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - говорится в заявлении.

В Офисе президента также добавили, что СБУ допрашивает обе стороны, и брата Ермака, и нардепа Гео Лероса.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Владимира Зеленского призвали уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Также САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

Депутаты фракции "Слуга народа" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Согласно последним опросам, украинцы хуже всего относятся к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и министру внутренних дел Арсену Авкову.


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