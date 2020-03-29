НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком

Публичные лица не остались в стороне от конфликта между нардепом Гео Леросом и главой офиса президента Андреем Ермаком

Фото: УНИАН

Публичные лица не остались в стороне от конфликта между нардепом Гео Леросом и главой офиса президента Андреем Ермаком

Об этом сообщает RegioNews.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправляет в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что видео, в которых нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак через своего брата "барыжит государством", снятые в августе-октябре прошлого года. Это самый разгар борьбы за Киев, когда Андрей Богдан пытался сбить Виталия Кличко. Однако мэру Киева удалось устоять, в том числе благодаря поддержке Андрея Ермака.

По мнению Гончаренко, председатель НАБУ Артем Сытник искал нового "покровителя" и нашел его в лице Андрея Богдана. То, что происходит ― это, скорее всего, результат работы НАБУ. Бывший глава Офиса выждал нужный момент прямо перед ключевым заседанием Парламента и опубликовал видео.

"Однако, все эти обстоятельства никоим образом не отрицают того факта, что Ермак ― барыга и топ-коррупционер. Как думаете, если у Ермака возникнет дилемма продавать россиянам Украину во время переговоров или нет, то за какую сумму он уже это сделал? Думаю, дороже, чем новый мерседес", - говорится в сообщении на странице депутата в Facebook.

Осталось дождаться реакции Зеленского.

"Если он все это знал и был в доле ― он циничный мудень. Если не знал и допустил такое за своей спиной ― недалекий дурак. Полный цугцванг для "величайшего лидера современности”, в который он завел себя сам", - пишет избранник.

#єрмакгейт Видео, в которых нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак через своего брата барижить государством, снятые в... Опубликовано Алексеем Гончаренко Воскресенье, 29 марта 2020 г.

Ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак на своей странице в Facebook написал, что весь объем компромата на брата Главы офиса президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана.

"В июне 2019 Андрей Богдан при создании офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в итоге Богдан согласился восстановить должность помощника", - говорится в сообщении.

Здесь и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудования.

"Чтобы проводить документирование брата помощника президента, нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Документирование брата, тогда еще помощника президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан президенту и не пошел бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические действия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - пишет эксперт.