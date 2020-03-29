НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком
Об этом сообщает RegioNews.
Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Лерос отправляет в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.
За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что видео, в которых нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак через своего брата "барыжит государством", снятые в августе-октябре прошлого года. Это самый разгар борьбы за Киев, когда Андрей Богдан пытался сбить Виталия Кличко. Однако мэру Киева удалось устоять, в том числе благодаря поддержке Андрея Ермака.
По мнению Гончаренко, председатель НАБУ Артем Сытник искал нового "покровителя" и нашел его в лице Андрея Богдана. То, что происходит ― это, скорее всего, результат работы НАБУ. Бывший глава Офиса выждал нужный момент прямо перед ключевым заседанием Парламента и опубликовал видео.
"Однако, все эти обстоятельства никоим образом не отрицают того факта, что Ермак ― барыга и топ-коррупционер. Как думаете, если у Ермака возникнет дилемма продавать россиянам Украину во время переговоров или нет, то за какую сумму он уже это сделал? Думаю, дороже, чем новый мерседес", - говорится в сообщении на странице депутата в Facebook.
Осталось дождаться реакции Зеленского.
"Если он все это знал и был в доле ― он циничный мудень. Если не знал и допустил такое за своей спиной ― недалекий дурак. Полный цугцванг для "величайшего лидера современности”, в который он завел себя сам", - пишет избранник.
#єрмакгейт Видео, в которых нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак через своего брата барижить государством, снятые в...Опубликовано Алексеем Гончаренко Воскресенье, 29 марта 2020 г.
Ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак на своей странице в Facebook написал, что весь объем компромата на брата Главы офиса президента, который сегодня выбросил Гео Лерос - это запоздалый привет от Андрея Богдана.
"В июне 2019 Андрей Богдан при создании офиса президента не включил должность помощника в штатное расписание ОП. Андрей Ермак вышел на Зеленского, и в итоге Богдан согласился восстановить должность помощника", - говорится в сообщении.
Здесь и было заложено начало обиды и мести. Запись переговоров брата Андрея Ермака проводилась с использованием профессионального оборудования.
"Чтобы проводить документирование брата помощника президента, нужно иметь более чем просто поддержку "наверху". Документирование брата, тогда еще помощника президента Украины, проводило СБУ. Иван Баканов предан президенту и не пошел бы на такой откровенно мрачный ход. Поэтому все технические действия проводились без его ведома, по команде Андрея Богдана и через его доверенных людей в СБ Украины", - пишет эксперт.
Весь тот объем компромата на брата Главы Офиса Президента, который сегодня выбросил Geo Leros - это запоздалый привет вот...Опубликовано Ivan Stupak Неділя 29 марта 2020 г.
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