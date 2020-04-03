Все "слуги народа" вступились за Лероса

Фракция "Слуга народа" требует от правоохранителей объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств ситуации вокруг записей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, обнародованных ее членом Гео Леросом

Фото: facebook/sluganarodu.official

Фракция "Слуга народа" требует от правоохранителей объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств ситуации вокруг записей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, обнародованных ее членом Гео Леросом

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на заявление фракции в Facebook.

"Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей ", - говорится в документе.

Также народные избранники заявили о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти.

"Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа", - добавили нардепы.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

30 марта ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа. Также "слуги" просили Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей.

СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

2 апреля Владимир Зеленский провел встречу с руководителями комитетов от фракции "Слуга народа", в ходе которой обсуждали опубликованные видеозаписи. По данным СМИ, гарант назвал Лероса аферистом и стал на сторону Ермака.