Раскрывать коррупционеров теперь преступление: Лероса вызвали на допрос

Нардепа от партии "Слуга народа" Гео Лероса, обнародовавшего видео с братом главы офиса президента Денисом Ермаком, который обсуждает продажу должностей в органах власти, вызвали на допрос в ГБР

Фото: facebook.com/Geo Leros

Нардепа от партии "Слуга народа" Гео Лероса, обнародовавшего видео с братом главы офиса президента Денисом Ермаком, который обсуждает продажу должностей в органах власти, вызвали на допрос в ГБР

Как передает RegioNews, об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне сегодня позвонили и вызвали на допрос в ГБР... ГБР на меня, а не на коррупционеров, возбудило уголовное дело по 4 статьям", - написал он.

При этом Лерос процитировал "две самые циничные": ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия.

"То есть то, что зафиксировано на пленках не имеет значение, оказывается, что раскрывать коррупционеров - разглашение гостайны. Ни для кого в этой стране коррупция не является тайной, а последствия ее действительно тяжелые", - заключил Лерос.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео.