Ермак про пленки: имею право принимать резюме граждан. "Слуги" написали заявление в органы

Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных их коллегой Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа

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Народные депутаты фракции "Слуга народа" требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных их коллегой Гео Леросом видеозаписях и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от СН Никита Потураев и выложил заявление коллег к правоохранителям на своей странице в Facebook.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями при участии должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия опасными для гражданского общества и его базовых прав и свобод", - надпись он.

"А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы трактовать, как давление или преследование народного депутата Украины", - добавил Потураев.

Отметим, ранее фигурнант видеозаписей Денис Ермак, комментируя их заявил, что "я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное".

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированный антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.