ГБР назначило дату допроса Лероса

Государственное бюро расследований Украины вызвало нардепа от фракции "Слуга народа" Гео Лероса, который обнародовал скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, на допрос на пятницу, 3 апреля 2020 года

Фото: facebook/dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований Украины вызвало нардепа от фракции "Слуга народа" Гео Лероса, который обнародовал скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, на допрос на пятницу, 3 апреля 2020 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на юридическую компанию Миллер.

По ее данным, Лероса вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве по статье "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

"Следователь третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими ГСУ Государственное бюро расследований вызвало Гео Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000642 по ч.1 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, допрос назначен на 3 апреля 2020 года, начало в 9:00.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа.