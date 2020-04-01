ГБР назначило дату допроса Лероса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на юридическую компанию Миллер.
По ее данным, Лероса вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве по статье "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".
"Следователь третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими ГСУ Государственное бюро расследований вызвало Гео Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000642 по ч.1 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, допрос назначен на 3 апреля 2020 года, начало в 9:00.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.
В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа.
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