Зеленский решил отмолчаться о "пленках Ермака" - ОП

Президент Владимир Зеленский еще не решил комментировать ли ему скандал с опубликованными видео, на которых видно, как брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит собеседования с кандидатами на государственные должности

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский еще не решил комментировать ли ему скандал с опубликованными видео, на которых видно, как брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит собеседования с кандидатами на государственные должности

Как передает RegioNews, об этом заявил в комментарии изданию Hubs заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, отвечающего за информационную политику.

"Если президент Украины считает нужным это комментировать, он действительно прокомментирует. Я не понимаю, почему ко мне вопрос или комментарий. САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) работает по своей линии, господин Ермак все это прокомментировал. Если президент посчитает нужным это прокомментировать, он действительно это прокомментирует", - сказал Тимошенко на запрос пояснить позицию президента.

При этом он затруднился ответить на вопрос относительно того, отстранит ли Владимир Зеленский главу ОП Андрея Ермака от исполнения обязанностей на время проведения расследования в уголовном производстве, открытом САП.

"Я не могу вам прокомментировать, отстранит, не отстранит. Это не моя компетенция. Это президент лично решает данный вопрос", - пояснил Тимошенко.

По его словам, если президент решит сделать какие-то шаги, "мы, конечно, это прокомментируем… сейчас не могу предоставить информацию о том, какие шаги будет применять президент, отстранять ли кого-то".

По данным издания, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей. "Президент что, должен реагировать на каждый пост в фейсбуке?", – пояснила она информационную политику главы государства.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям.